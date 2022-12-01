Врач Кондратенко объяснила сильную тягу к соленому

За резко усилившейся тягой к соленому иногда скрываются эндокринные и почечные заболевания, заявила врач Ольга Кондратенко.Специалист предупредила в интервью:«Тяга к соленому может говорить как о физиологических изменениях в организме, так и о патологиях».Объясняя, какие именно изменения в состоянии тела бывают связаны с сильным желанием соленой пищи, врач Кондратенко перечислилаих «Газете.Ru»:физическое перенапряжение, переработкастрессобезвоживаниеупотребление слабительных, мочегонных средствПМС (у женщин)дисбаланс минеральных веществ.Что касается возможных заболеваний, скрывающихся за тягой к солененькому, Ольга Кондратенко уточнила, что, в первую очередь, ими являются болезни, связанные с частым посещением туалета, выведением большого количества жидкости, электролитов из организма. Например, это может быть сахарный диабет и другие эндокринологические патологии, почечные заболевания.Специалист посоветовала при постоянном стремлении есть соленые продукты посетить врача. Тяга к соленому должна обязательно корректироваться, подчеркнула эксперт.