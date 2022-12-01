Врач: у мужчин все чаще возникает гинекомастия

Гинекомастии или увеличению грудных желез подвержены, в первую очередь, мужчины с лишним весом, напомнила эндокринолог Зухра Павлова.Врач Павлова констатировала: гинекомастия у мужчин встречается все чаще.«Особенно велик риск ее развития у мужчин с лишним весом. И чем старше и тяжелее мужчина, тем выше риск увеличения грудных желез», - проинформировала специалист.Павлова объяснила, что гинекомастия бывает ложной: в ее случае грудные железы у мужчин увеличиваются из-за жировой ткани. Но как минимум треть мужчин с большой грудью демонстрируют истинную гинекомастию с разрастанием железистой ткани. При этом у них можно наблюдать признаки гормональных изменений, такие как снижение либидо, изменение тембра голоса, зуд в области груди.Также у мужчин возможна смешанная гинекомастия, при которой увеличение грудных желез происходит под влиянием избыточного жироотложения и гормональных процессов.«С гинекомастией сталкиваются до 65 процентов мужчин», - заявила Зухра Павлова.Специалист добавила, что если грудь начинает расти у мальчиков, им следует наблюдаться у врачей.Эндокринолог предупредила, что при появлении «женской болезни» у мужчин для них повышается риск возникновения рака груди. Такой риск становится особенно значительным, если имеются близкие родственницы, болевшие раком молочной железы.