Плотные перекусы перед сном могут довести до серьезных нарушений

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По словам врача Людмилы Сосниной, плотные перекусы незадолго до сна содействуют появлению серьезных проблем со здоровьем, включая диабет, сердечно-сосудистые нарушения.Соснина сообщила в интервью, что при приеме пищи включается процесс пищеварения, который в целом является достаточно долгим, состоящим из нескольких этапов с перемещением питательных веществ в разные отделы желудочно-кишечного тракта и их усвоением. Наиболее длительным он становится, когда человек употребляет еду, насыщенную белком и жиром.«Если человек поел на ночь, то организму приходится отказываться от уже выстроенной природой работы по восстановлению и обновлению, которая происходит во время сна. Вместо этого он принимается за процесс переваривания, тратя на это свои ресурсы в ущерб основным физиологическим процессам», - объяснила Людмила Соснина.Врач отметила, что плотные перекусы в поздние часы мешают организму полноценно восстанавливаться, формировать иммунитет, синтезировать гормоны (всем этим он занимается, пока длится сон). Последствием привычки принимать пищу перед сном могут стать нарушения, ведущие к развитию диабета, сосудистых и сердечных патологий. Кроме того, когда человек ест, а затем принимает горизонтальное положение, это ведет к появлению рефлюкса, при котором содержимое желудка попадает в пищевод и обжигает, травмирует его нежную ткань.Специалист посоветовала есть минимум за два или три часа до сна. Если с наступлением ночи голод усиливается, можно съесть немного легкой белковой пищи – белкового омлета, творог или йогурт без сахара, кусочек отварной рыбы, сказала Соснина.