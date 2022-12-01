Врач Мясников рассказал о проникающем в организм пластике

Кардиолог и врач общей практики Александр Мясников: за десять лет жизни человек может «съесть» больше двух килограммов микропластика.Распространение частиц пластика в экологической среде давно беспокоит ученых. В последние годы проблема обострилась в силу появляющихcя данных об обнаружении микропластика в человеческом организме. Доктор Мясников, говоря об этом, объяснил, как микрочастицы пластика проникают в тело.«Материал попадает в организм через воду, косметику, морепродукты. Может проникнуть в организм человека из атмосферы – от трущихся автомобильных шин».Специалист добавил, что употребление воды и других напитков из пластиковых бутылок тоже способствует попаданию пластика в тело человека. Содержится он и в чайных пакетиках.«В год мы съедаем 260 граммов пластика, за 10 лет – 2,6 килограмма», – сказал доктор Мясников.По словам медика, микропластик не разлагается и выводится естественным путем. В то же время известно, что он может «застревать» в организме. Исследователями частицы микропластика были обнаружены в крови, а также в опухолях легких.В быту нужно стараться реже использовать пластик в соприкосновении с пищей, не разогревать еду в контейнерах и пакетах, не хранить пищу в пластиковых емкостях. По данным ученого-токсиколога Михаила Кутушова, проникновение компонентов пластика в организм может негативно сказываться на фертильности, состоянии иммунной и эндокринной систем человека.