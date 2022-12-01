Эксперт предупредил об опасных свойствах полезного укропа
В укропе очень много витаминов и необходимых организму микроэлементов, в том числе каротин, железо, фосфор, калий и другие. Эта зелень способна улучшить процессы пищеварения, очистить кишечник, помогает избавить дыхательные пути от мокроты, заживляет кожу при аллергии, сообщат издание «ИноСМИ».
Однако при употреблении укропа есть и некоторые противопоказания. Его не рекомендуется есть женщинам на поздних сроках беременности, чтобы не спровоцировать преждевременные роды. Также не стоит включать в рацион эту зелень тем, кто страдает пониженным давлением.
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