Кокосовое масло «значительно» повышает уровень холестерина — кардиолог
Высокие уровни «плохого» холестерина подобны бомбе замедленного действия — ущерб можно предвидеть. Хотя холестерин не взрывается, жирное вещество может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как болезни сердца и инсульт. К сожалению, популярное растительное масло, которое часто считают полезным для здоровья, может спровоцировать появление жировых отложений.
Независимо от того, используете ли вы его в качестве основы для своих блюд или добавляете в согревающее тайское карри, кокосовое масло является популярным кулинарным ингредиентом.
Без выраженного вкуса и аромата этот жир часто называют более здоровой альтернативой без ущерба для вкуса.
Однако врачи предупреждают, что белый продукт содержит большое количество насыщенных жиров, что может повысить уровень «плохого» холестерина.
Насыщенные жиры — это то, что объединяет колбасы, сыр и кокосовое масло. Насыщенные жиры, обычно твердые при комнатной температуре, могут заложить основу для серьезных проблем со здоровьем, если употреблять их в больших количествах.
«Кокосовое масло на 85 процентов состоит из насыщенных жиров, что по сравнению с маслом с содержанием насыщенных жиров на 52 процента и салом с содержанием насыщенных жиров на 40 процентов ставит его в контекст. Некоторые утверждают, что кокосовое масло содержит большое количество жиров со средней длиной цепи, которые метаболизируются по-разному. Однако преобладающими жирами в кокосовом масле являются лауриновая кислота, миристиновая кислота и пальмитиновая кислота, все они классифицируются как насыщенные жиры с длинной цепью, и все они повышают уровень повреждающих ЛПНП холестерина в крови», - добавляет кардиолог Варфоломеев.
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