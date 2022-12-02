Шафран - лучшее натуральное средство для улучшения настроения
Шафран – наиболее дорогостоящая пряность на планете, он ценится за такие свойства: возможность улучшать настроение, расслаблять, повышать концентрацию, улучшать сон и прочие ценные эффекты. Экстракты, изготовленные из шафранных рылец и лепестков, имеют аналогичное действие, так как включают одинаковые компоненты - каротиноиды.
Шафран полезен для здоровья
Шафран для улучшения настроения
Шафран является популярным растительным продуктом для нормализации настроения и снятия беспокойства. Дело в том, что растение имеет свойство повышать в головном мозге содержание нейромедиаторов: серотонина и дофамина. Шафран также контролирует реакцию организма на стресс.
Итоги специальных исследований
Изучение действия экстракта шафрана в ходе одного клинического исследования позволяет сделать выводы о его свойствах для улучшения настроения и снятия стресса у взрослых добровольцев.
В другом исследовании экстракт шафрана (14 мг - 2 раза в сутки) на протяжении 8 недель давали подросткам, которыми владело плохое настроение и ощущение тревоги. В результате отмечалось явное улучшение симптоматики, вызванной подростковым настроением, - эмоциональности, страха расставания и социофобии.
Шафран и медикаментозные препараты схожего действия
Одним из побочных действий антидепрессантов, которые являются селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (сокращенно - СИОЗС), считается дисфункция половой сферы. У женщин она выражается в таких признаках: снижении либидо и полового возбуждения. У мужчин при приеме этих препаратов не исключена эректильная дисфункция и утрата интереса к интиму.
В ходе эксперимента одна группа добровольцев обоего пола принимала СИОЗС, другая группа употребляла экстракт шафранных лепестков (30 мг в сутки). В итоге в группе №2 наметилось явное улучшение определенных моментов интимной функции. У женщин усиливалось половое возбуждение, у мужчин наблюдалась позитивная динамика в эректильной функции.
Шафран снимает тревогу и улучшает качество сна
Шафран используется как растительный продукт для противостояния стрессу и улучшения качества и продолжительности ночного сна. В специальном эксперименте добровольцы 18-70 лет, имеющие осложнения со сном, потребляли 14 мг шафранного экстракта 2 раза в сутки на протяжении 28 дней. В результате наблюдалось явное улучшение динамики ночного сна.
Прочие ценные эффекты шафрана для здоровья
Шафран оказывает полезное действие в следующих вопросах здоровья:
улучшение функций головного мозга;
защита головного мозга и глаз от процессов старения;
ослабление симптоматики ПМС;
поддержка в регуляции аппетита и контроля над весом тела;
предупреждение синдрома отсроченной болезненности мышц после интенсивных занятий спортом;
снятие болезненных спазмов при менструации;
повышение фертильности мужчин;
поддержка кардио-сосудистой функции;
активация антиаллергенных и противовоспалительных механизмов.
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