Ибупрофен: 6 случаев, когда он только повредит
Популярно обезболивающее важно принимать с осторожностью, особенно в некоторых случаях.
Ибупрофен – один из самых популярных болеутоляющих препаратов в мире. Его принимают женщины для облегчения менструальных болей, спортсмены для снятия судорог и мышечных болей, люди обоих полов обращаются к ибупрофену при мигренях, болях в спине и десятках других случаев. Но важно помнить, что есть немало ситуаций, когда ибупрофен не только не поможет, но и может оказаться опасен. Итак, вот случаи, когда ни в коем случае нельзя применять этот препарат.
Если у вас слабое сердце
Исследование, опубликованное в 2017 году в издании British Medical Journal, подтвердило, что регулярный прием ибупрофена в течение недели увеличивает риск инфаркта или сердечного приступа на 20-50%. Поэтому если у вас есть проблемы с сердцем, с осторожностью принимайте этот препарат, а лучше вовсе откажитесь от него.
Если вы принимаете препараты для разжижения крови
Если доктор назначил вам препараты, препятствующие быстрому свертыванию крови – например, антикоагулянты (такие как варфарин) и антиагреганты (такие как плавикс), вам не следует пить ибупрофен. Дело в том, что комбинация этих препаратов во много раз повышает риск осложнений.
Если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом
Во-первых, ибупрофен раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника. А, во-вторых, он может ослабить кровоток в этой области и снизить способность к самовосстановлению важных органов. По этой причине не стоит принимать ибупрофен, если у вас проблемы с пищеварением или воспалительное заболевание органов желудочно-кишечного тракта.
Если вы беременны
Ибупрофен повышает риск выкидыша на ранних сроках беременности и увеличивает вероятность развития порока сердца у ребенка в третьем триместре. Кроме того, недавнее исследование выявило прямую связь между приемом ибупрофена матерью на ранних сроках беременности и снижением развития яйцеклеток в яичниках плода, что может поставить под угрозу будущую фертильность дочери.
Если у вас есть ИМП
Инфекции мочевыводящих путей часто сопровождаются болезненными ощущениями, от которых может помогать ибупрофен. Но лучше заменить его другими препаратами, так как он снижает эффективность антибиотиков и лечение занимает в среднем на три дня больше.
Если у вас артрит
Если у вас артрит, возможно, ваш врач рекомендовал вам ибупрофен – или вы сами принимали его для облегчения симптомов. Но впредь лучше этого не делать: исследование, опубликованное в 2017 году в Европейском журнале кардиологических исследований, подтвердило прямую связь между регулярным приемом ибупрофена пациентами с артритом и повышенным риском развития гипертонии.
Ибупрофен – один из самых популярных болеутоляющих препаратов в мире. Его принимают женщины для облегчения менструальных болей, спортсмены для снятия судорог и мышечных болей, люди обоих полов обращаются к ибупрофену при мигренях, болях в спине и десятках других случаев. Но важно помнить, что есть немало ситуаций, когда ибупрофен не только не поможет, но и может оказаться опасен. Итак, вот случаи, когда ни в коем случае нельзя применять этот препарат.
Если у вас слабое сердце
Исследование, опубликованное в 2017 году в издании British Medical Journal, подтвердило, что регулярный прием ибупрофена в течение недели увеличивает риск инфаркта или сердечного приступа на 20-50%. Поэтому если у вас есть проблемы с сердцем, с осторожностью принимайте этот препарат, а лучше вовсе откажитесь от него.
Если вы принимаете препараты для разжижения крови
Если доктор назначил вам препараты, препятствующие быстрому свертыванию крови – например, антикоагулянты (такие как варфарин) и антиагреганты (такие как плавикс), вам не следует пить ибупрофен. Дело в том, что комбинация этих препаратов во много раз повышает риск осложнений.
Если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом
Во-первых, ибупрофен раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника. А, во-вторых, он может ослабить кровоток в этой области и снизить способность к самовосстановлению важных органов. По этой причине не стоит принимать ибупрофен, если у вас проблемы с пищеварением или воспалительное заболевание органов желудочно-кишечного тракта.
Если вы беременны
Ибупрофен повышает риск выкидыша на ранних сроках беременности и увеличивает вероятность развития порока сердца у ребенка в третьем триместре. Кроме того, недавнее исследование выявило прямую связь между приемом ибупрофена матерью на ранних сроках беременности и снижением развития яйцеклеток в яичниках плода, что может поставить под угрозу будущую фертильность дочери.
Если у вас есть ИМП
Инфекции мочевыводящих путей часто сопровождаются болезненными ощущениями, от которых может помогать ибупрофен. Но лучше заменить его другими препаратами, так как он снижает эффективность антибиотиков и лечение занимает в среднем на три дня больше.
Если у вас артрит
Если у вас артрит, возможно, ваш врач рекомендовал вам ибупрофен – или вы сами принимали его для облегчения симптомов. Но впредь лучше этого не делать: исследование, опубликованное в 2017 году в Европейском журнале кардиологических исследований, подтвердило прямую связь между регулярным приемом ибупрофена пациентами с артритом и повышенным риском развития гипертонии.
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