Ибупрофен: 6 случаев, когда он только повредит

Популярно обезболивающее важно принимать с осторожностью, особенно в некоторых случаях.Ибупрофен – один из самых популярных болеутоляющих препаратов в мире. Его принимают женщины для облегчения менструальных болей, спортсмены для снятия судорог и мышечных болей, люди обоих полов обращаются к ибупрофену при мигренях, болях в спине и десятках других случаев. Но важно помнить, что есть немало ситуаций, когда ибупрофен не только не поможет, но и может оказаться опасен. Итак, вот случаи, когда ни в коем случае нельзя применять этот препарат.Если у вас слабое сердцеИсследование, опубликованное в 2017 году в издании British Medical Journal, подтвердило, что регулярный прием ибупрофена в течение недели увеличивает риск инфаркта или сердечного приступа на 20-50%. Поэтому если у вас есть проблемы с сердцем, с осторожностью принимайте этот препарат, а лучше вовсе откажитесь от него.Если вы принимаете препараты для разжижения кровиЕсли доктор назначил вам препараты, препятствующие быстрому свертыванию крови – например, антикоагулянты (такие как варфарин) и антиагреганты (такие как плавикс), вам не следует пить ибупрофен. Дело в том, что комбинация этих препаратов во много раз повышает риск осложнений.Если у вас есть проблемы с желудочно-кишечным трактомВо-первых, ибупрофен раздражает слизистую оболочку желудка и кишечника. А, во-вторых, он может ослабить кровоток в этой области и снизить способность к самовосстановлению важных органов. По этой причине не стоит принимать ибупрофен, если у вас проблемы с пищеварением или воспалительное заболевание органов желудочно-кишечного тракта.Если вы беременныИбупрофен повышает риск выкидыша на ранних сроках беременности и увеличивает вероятность развития порока сердца у ребенка в третьем триместре. Кроме того, недавнее исследование выявило прямую связь между приемом ибупрофена матерью на ранних сроках беременности и снижением развития яйцеклеток в яичниках плода, что может поставить под угрозу будущую фертильность дочери.Если у вас есть ИМПИнфекции мочевыводящих путей часто сопровождаются болезненными ощущениями, от которых может помогать ибупрофен. Но лучше заменить его другими препаратами, так как он снижает эффективность антибиотиков и лечение занимает в среднем на три дня больше.Если у вас артритЕсли у вас артрит, возможно, ваш врач рекомендовал вам ибупрофен – или вы сами принимали его для облегчения симптомов. Но впредь лучше этого не делать: исследование, опубликованное в 2017 году в Европейском журнале кардиологических исследований, подтвердило прямую связь между регулярным приемом ибупрофена пациентами с артритом и повышенным риском развития гипертонии.