Доведут до шока. Почему татуировка во время беременности — так себе идея
Акушер-гинеколог Дарья Казакова пояснила, что нанесение татуировки навредит ребёнку в утробе матери. В составе чернил могут быть токсичные вещества, которые отразятся на развитии плода.
Кроме того, женщине могут занести опаснейшую инфекцию — вирусы гепатита В и С, а также ВИЧ. После нанесения татуировки у человека может развиться аллергическая реакция. Это связано с чернилами, которые содержат пластик. Дело может даже окончиться анафилактическим шоком, предупредила гинеколог.
А ещё татуаж — физически довольно болезненная процедура, особенно если наносить татуировки на лице, кистях рук и лодыжке. Казакова предупредила, что эта боль тоже может сказаться на течении беременности.
Но и после родов женщинам не стоит бежать в тату-салон. Врачи не рекомендуют наносить татуировки в период грудного вскармливания.
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