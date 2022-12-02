Под силу каждому: 7 хитростей, которые привлекут в вашу жизнь счастье

Никакого шаманства или заговоров на удачу. Надо активировать выработку серотонина — одного из главных гормонов счастья, объяснила эндокринолог Зухра Павлова.С наступлением зимы у многих настроение резко снижается: за окном холод и снег, дни стали короче, солнечный свет теперь в дефиците. Не стоит забывать и про постоянную усталость из-за работы, особенно в конце года, трудности в отношениях, проблемы с детьми. Безусловно, у каждого из нас достаточно причин для переживаний.Чтобы настроение было приподнятым, а стресс не смог завладеть вами, организм должен вырабатывать побольше гормонов счастья. Они-то точно помогают чувствовать себя в разы лучше.— Серотонин — один из трех гормонов счастья. Отвечает за позитивный настрой, с ним легче проживать непростые периоды и радоваться жизни. Этот гормон влияет на память, уровень артериального давления, сон и аппетит. Недостаток серотонина — это плохое настроение, вплоть до депрессии и панических атак. Снижение активности, в том числе сексуальной, плюс проблемы с пищеварением, — говорит эндокринолог Зухра Павлова.Как активировать выработку серотонина в организме? Есть простые, но очень важные правила.Следите за питаниемЭто, пожалуй, самый важный пункт, поэтому он и стоит в самом начале. Дело в том, что до 95% гормона вырабатывается в кишечнике и только 5% в головном мозге. Поможет пища, содержащая триптофан и глюкозу.К таким продуктам относятся:бананы;финики;орехи;сыр;жирная рыба;мясо;горький шоколад.И, конечно, нельзя забывать про сложные углеводы. Главное, не скатиться до заедания эмоций и не злоупотреблять сладким.Физическая активностьПричем любая: начиная от тренировок в зале и бега и заканчивая танцами и плаванием. Главное, чтобы она была регулярной, организм должен четко понимать, что скоро его ожидает физическая нагрузка.— Доказано, что занятия спортом увеличивают количество гормонов счастья в крови. Подойдут и пешие прогулки на свежем воздухе, если уж вы совсем не любите спорт или вам он противопоказан по состоянию здоровья, — говорит эндокринолог.МедитацииМногие до сих пор недооценивают медитации. И очень зря, говорит врач. Если человек приучит себя к такому простому ритуалу (достаточно всего лишь 10 минут в день для начала), то сразу же ощутит результат.— Медитации отлично помогают справиться со стрессом и тревогой. А стресс — это кортизол и недостаток серотонина, — поясняет Зухра Павлова.Полноценный сонЭто еще один пункт, без которого просто невозможно чувствовать себя хорошо. Многие пренебрегают сном, зачастую по своей воле, засиживаясь до полуночи за компьютером или телевизором. А ведь нашему организму нужен полноценный отдых, иначе гормоны счастья будут в дефиците.— Спать необходимо не менее 8 часов. Вставать и ложиться желательно в одно и то же время, — комментирует эндокринолог.Прослушивание музыкиЕще один проверенный способ почувствовать себя лучше и поднять настроение. Наверняка же у вас есть любимый исполнитель? Или же можно послушать классическую музыку, она не так скучна, как кажется.Кстати: ученые из Кембриджского университета выяснили, что есть связь между характером человека и его музыкальными предпочтениями. К такому выводу они пришли, опросив более 350 тысяч человек из 50 стран мира.Прогулки на свежем воздухеОсобенно если на небе показалось солнышко! Человеку оно необходимо для хорошего настроения.— Витамин D — помощник в выработке серотонина. Получать его можно во время прогулок и из специальных препаратов. У людей с достаточным количеством витамина D не бывает депрессий, — говорит Зухра Павлова.Ваши личные удовольствияЭто могут быть:танцы;встречи с друзьями;походы в кино и театр;новое хобби;игры с домашними питомцами.— Займитесь рисованием или гончарным делом. Научитесь танцевать танго или вязать крючком. Чем больше положительных эмоций, тем выше уровень серотонина. Плюс еще один навык, овладение которым тоже доставит массу приятных впечатлений, — заключила врач.