Под силу каждому: 7 хитростей, которые привлекут в вашу жизнь счастье

Никакого шаманства или заговоров на удачу. Надо активировать выработку серотонина — одного из главных гормонов счастья, объяснила эндокринолог Зухра Павлова.

С наступлением зимы у многих настроение резко снижается: за окном холод и снег, дни стали короче, солнечный свет теперь в дефиците. Не стоит забывать и про постоянную усталость из-за работы, особенно в конце года, трудности в отношениях, проблемы с детьми. Безусловно, у каждого из нас достаточно причин для переживаний.

Чтобы настроение было приподнятым, а стресс не смог завладеть вами, организм должен вырабатывать побольше гормонов счастья. Они-то точно помогают чувствовать себя в разы лучше.

— Серотонин — один из трех гормонов счастья. Отвечает за позитивный настрой, с ним легче проживать непростые периоды и радоваться жизни. Этот гормон влияет на память, уровень артериального давления, сон и аппетит. Недостаток серотонина — это плохое настроение, вплоть до депрессии и панических атак. Снижение активности, в том числе сексуальной, плюс проблемы с пищеварением, — говорит эндокринолог Зухра Павлова.

Как активировать выработку серотонина в организме? Есть простые, но очень важные правила.

Следите за питанием

Это, пожалуй, самый важный пункт, поэтому он и стоит в самом начале. Дело в том, что до 95% гормона вырабатывается в кишечнике и только 5% в головном мозге. Поможет пища, содержащая триптофан и глюкозу.

К таким продуктам относятся:

бананы;

финики;

орехи;

сыр;

жирная рыба;

мясо;

горький шоколад.

И, конечно, нельзя забывать про сложные углеводы. Главное, не скатиться до заедания эмоций и не злоупотреблять сладким.

Физическая активность

Причем любая: начиная от тренировок в зале и бега и заканчивая танцами и плаванием. Главное, чтобы она была регулярной, организм должен четко понимать, что скоро его ожидает физическая нагрузка.

— Доказано, что занятия спортом увеличивают количество гормонов счастья в крови. Подойдут и пешие прогулки на свежем воздухе, если уж вы совсем не любите спорт или вам он противопоказан по состоянию здоровья, — говорит эндокринолог.

Медитации

Многие до сих пор недооценивают медитации. И очень зря, говорит врач. Если человек приучит себя к такому простому ритуалу (достаточно всего лишь 10 минут в день для начала), то сразу же ощутит результат.

— Медитации отлично помогают справиться со стрессом и тревогой. А стресс — это кортизол и недостаток серотонина, — поясняет Зухра Павлова.

Полноценный сон

Это еще один пункт, без которого просто невозможно чувствовать себя хорошо. Многие пренебрегают сном, зачастую по своей воле, засиживаясь до полуночи за компьютером или телевизором. А ведь нашему организму нужен полноценный отдых, иначе гормоны счастья будут в дефиците.

— Спать необходимо не менее 8 часов. Вставать и ложиться желательно в одно и то же время, — комментирует эндокринолог.

Прослушивание музыки

Еще один проверенный способ почувствовать себя лучше и поднять настроение. Наверняка же у вас есть любимый исполнитель? Или же можно послушать классическую музыку, она не так скучна, как кажется.

Кстати: ученые из Кембриджского университета выяснили, что есть связь между характером человека и его музыкальными предпочтениями. К такому выводу они пришли, опросив более 350 тысяч человек из 50 стран мира.

Прогулки на свежем воздухе

Особенно если на небе показалось солнышко! Человеку оно необходимо для хорошего настроения.

— Витамин D — помощник в выработке серотонина. Получать его можно во время прогулок и из специальных препаратов. У людей с достаточным количеством витамина D не бывает депрессий, — говорит Зухра Павлова.
Ваши личные удовольствия

Это могут быть:

танцы;

встречи с друзьями;

походы в кино и театр;

новое хобби;

игры с домашними питомцами.

— Займитесь рисованием или гончарным делом. Научитесь танцевать танго или вязать крючком. Чем больше положительных эмоций, тем выше уровень серотонина. Плюс еще один навык, овладение которым тоже доставит массу приятных впечатлений, — заключила врач.
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