В последнее время все чаще даже на медицинских ресурсах встречается термин «усталые надпочечники». Утверждается, что современный ритм жизни, экологическая обстановка, постоянные стрессы вызывают истощение этих самых надпочечников.Вот цитата одного сайта, продающего биологически активные добавки: «Данное состояние — болезнь XXI века, или синдром напряжения нашего времени. В современном мире около 80% людей в той или иной степени страдают этим синдромом!» Речь идет об «усталости надпочечников».Далее предлагается целый набор симптомов этого заболевания:постоянная усталость;по утрам трудно встать с постели;рассеянность;невнимательность;набор веса;появление новых жировых складок в области талии;тяга к сладкой и соленой пище;безразличие ко всему;мышечная слабость;проблемы со сном;выпадение волос.Почему дело не в «усталости» надпочечников, «Доктору Питеру» объяснила кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог высшей категории, диабетолог клиники «АБИА» Елена Ковалевская.Жалобы типичны для нескольких десятков болезнейЭти состояния настолько неспецифичны, что могут появиться при различных заболеваниях: начиная от депрессии и заканчивая язвенной болезнью желудка. Четких диагностических критериев (включая лабораторные анализы) этого состояния не указывается. Поэтому давайте разберемся, что же такое реальное истощение надпочечников, и имеет ли оно отношение к «усталым надпочечникам».Если гормонов мало — это серьезная болезньНадпочечники — это эндокринные железы, которые вырабатывают большое количество гормонов с различным механизмом их влияния на организм. Когда синтез некоторых из них снижается, развивается давно известное заболевание, описанное еще в 1855 году доктором Томасом Аддисоном, — надпочечниковая недостаточность.В этом случае из-за снижения выработки надпочечниками кортизола (гормона стресса) и альдостерона (гормона регулятора баланса жидкости) развивается ряд симптомов, большинство из которых описаны как признаки «усталых надпочечников». Это и слабость, и утомляемость, и потеря интереса к миру, и трудности вставания с постели, и рассеянность, и тяга к соленой пище.Не устали, а отказали!Существуют специфические признаки надпочечниковой недостаточности:обезвоживание;потеря веса;низкое артериальное давление;могут возникать боли в животе, тошнота, рвота, диарея.А еще кожа человека темнеет, на слизистых появляются темные пятна. Течение заболевания прогрессирует, особенно во время стрессов, и неминуемо ведет к летальному исходу без адекватного лечения. Совсем не похоже на «усталые надпочечники»!Не надо сдавать анализы без направления врачаПомимо клинических признаков при подозрении на надпочечниковую недостаточность назначаются лабораторные обследования: определение кортизола, альдостерона и ренина в крови. Но не спешите в лабораторию сдавать анализы, даже если вы обнаружили у себя признаки «усталых надпочечников»: если при этом нет других, описанных выше, серьезных жалоб, вы не худеете и состояние ваше то улучшается, то ухудшается, — ваши анализы будут в норме.Но если все же остались сомнения — лучше проконсультироваться с врачом, так как ваше состояние может быть и не связано с патологией надпочечников, но имеет иную причину, которая нуждается в лечении.«Усталость» определяют на глазокДиагноз «усталых надпочечников» устанавливается на основании клинических неспецифических признаков, так как лабораторного подтверждения этого состояния научное сообщество так и не выявило.Помимо этого еще в 2018 году на конференции по клинической эндокринологии (в США) обсуждалась нелогичность теории «усталых надпочечников» в результате стрессорных влияний. Так как известно, что во время стресса и заболеваний синтез кортизола только увеличивается.Международное сообщество эндокринологов считает теорию об «уставших надпочечниках» коммерческим мифом, но вот пациенты по всему миру до сих пор продолжают получать лечение этой «болезни».Не нужны ни БАДы, ни препараты посильнееЕще полбеды, если эту «болезнь» начнут лечить биологически активными добавками, хотя сама терапия несуществующего диагноза может обернуться проблемой — ведь истинный диагноз в таком случае пациенту не установлен. Вы просто потратите деньги и время зря.Гораздо хуже, если для лечения «усталых надпочечников» врач предложит стероидные гормоны. Данные препараты действительно применяются при надпочечниковой недостаточности, когда своих гормонов не хватает. Но в случае «усталых надпочечников» гормоны-то в норме! И возникает передозировка с массой побочных эффектов в виде увеличения веса, повышения давления, развития диабета и остеопороза.Более того, некоторые якобы натуральные препараты тоже могут содержать гормоны. В 2018 году проводили проверку «натуральных» добавок с одного раскрученного интернет-сайта, обещавших «восстановить энергию» и «помочь надпочечникам».В результате выяснили, что в состав входили гормоны (!) щитовидной железы и стероиды. Конечно, такие «натуральные» препараты на первом этапе приема могут улучшить состояние. Но потом начнется еще большее истощение организма с повреждением сердечной мышцы.Диагноза нет — а проблемы естьПо мнению экспертов из мирового сообщества эндокринологов, диагноза «уставшие надпочечники» не существует. Но что делать человеку, которого все-таки беспокоят усталость, тревожность, раздражительность?Доктор обсудит с пациентом различные реально имеющиеся возможные причины утомления, например синдром обструктивного апноэ сна, депрессию и другие причины плохого самочувствия. Важно отметить, что проблема «лечения» несуществующих болезней актуальна не только в России, но и в Европе, и в США.