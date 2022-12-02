Эндокринолог Нечаева: недостаток йода можно выявить по региону проживания

Эндокринолог Ольга Нечаева объяснила, что недостаток йода можно по региону проживания. Микроэлемент необходим для стабильной работы щитовидной железы.Врач объяснила, что самостоятельно установить недостаток микроэлемента невозможно. Важную роль играет регион проживания.«Обязательно назначают УЗИ щитовидной железы и анализ крови на содержание тиреоидных гормонов», - рассказал специалист.Далее по словам Нечаевой, врач назначит лечение в зависимости от результатов исследования.Большинство жителей России живут в регионах, где наблюдается йододефицит. По этой причине необходимо включить в рацион продукты, богатые йодом. К ним относятся рыба, морская капуста, хурма и кальмар.Также можно добавлять в еду йодированную соль. Но добавлять ее нужно в готовое блюдо, иначе йод разрушится под воздействием температуры.