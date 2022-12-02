Эндокринолог Нечаева: недостаток йода можно выявить по региону проживания
Врач объяснила, что самостоятельно установить недостаток микроэлемента невозможно. Важную роль играет регион проживания.
«Обязательно назначают УЗИ щитовидной железы и анализ крови на содержание тиреоидных гормонов», - рассказал специалист.
Далее по словам Нечаевой, врач назначит лечение в зависимости от результатов исследования.
Большинство жителей России живут в регионах, где наблюдается йододефицит. По этой причине необходимо включить в рацион продукты, богатые йодом. К ним относятся рыба, морская капуста, хурма и кальмар.
Также можно добавлять в еду йодированную соль. Но добавлять ее нужно в готовое блюдо, иначе йод разрушится под воздействием температуры.
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