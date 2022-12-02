Флеболог Тадевосян предупредил об опасных последствиях варикоза

Флеболог Геворг Тадевосян назвал варикозную болезнь «бомбой замедленного действия» из-за возможных осложнений.Врач рассказал в интервью, что варикоз, при котором нарушается кровообращение в ногах с последующим расширением вен, стал очень распространенным явлением среди современных людей под влиянием малоподвижного образа жизни. Флеболог отметил, что многие люди, даже замечая расширенные вены, не беспокоятся об этом, хотя варикоз очень коварен.«Варикозная болезнь коварна тем, что она не вызывает острых болей, из-за чего многие пациенты страдают данной патологией в течение десятилетий», - сказал Тадевосян «Известиям».Говоря об опасных последствиях варикоза, специалист предупредил: люди с этим нарушением подвергаются риску появления тромбов. В частности, может возникать тромбоз глубоких вен, при котором появляются боли в ногах и развивается так называемая перемежающаяся хромота с неспособностью проходить расстояния без постоянных остановок. Тадевосян сообщил, что именно при тромбозе глубоких вен в ногах происходят отрывы тромбов с их дальнейшим попаданием в кровоток и проникновением в артерии легких. Если при этом происходит закупорка, развивается легочная тромбоэмболия – угрожающее жизни состояние.«В 80% случаев источником отрыва тромба и попадания его в легочные артерии являются нижние конечности», - предостерег Тадевосян.Врач пояснил: если при имеющемся варикозе возникают острые боли, это означает, что возник тромбоз. В таких обстоятельствах нужно срочно обращаться за медицинской помощью. Формированию тромбов способствуют сидячее времяпровождение, лишний вес, курение, прием гормональных препаратов.