Врач Вострухова рассказала о последствиях бессонницы

Врач-сомнолог Светлана Вострухова предупредила о серьезных последствиях бессонницы.Бессонница может причинять легкий дискомфорт. Но бывают случаи, когда расстройство развивается и может вызывать страх лечь спать, ощущение отсутствия сна несколько месяцев.Серьезные нарушения в состоянии возникают при отсутствии сна в течение трех-пяти дней, если человек не спит больше 10 дней, то возможны летальные исходы.«Бессонница действительно опасна. Центры сна и бодрствования в головном мозге находятся в той же зоне, где и центры регуляции гормональной, иммунной и нервной системы», - рассказал специалист «Газете.ru».По этой причине бессонница может спровоцировать проблемы с памятью, повышение тревожности и даже гормональный сбой.Однако иногда бессонница может быть симптомом некоторых заболеваний. Так проблемы со сном возникают при проблемах с щитовидкой, депрессии и тревожного расстройства.Существует несколько симптомов бессонницы, которые свидетельствуют о необходимости обратиться к врачу.Среди них проблемы с засыпанием: уход ко сну занимает больше 30 минут, сон не крепкий, несколько раз за ночь просыпаетесь. При пробуждении нет ощущения отдыха и бодрости, днем постоянно клонит в сон.Существует несколько способов борьбы с бессонницей. Необходимо лечь спать при появлении вечерней сонливости.Желание лечь спать приходит во время спокойной, монотонной работы. В постели необходимо расслабиться, дышать неглубоко и сосредоточиться на дыхании.