Российский врач рассказала о частых ошибках худеющих

Пытаясь избавиться от лишних килограммов, люди нередко выбирают более легкий путь – экспресс-диету. Чем это опасно, рассказала россиянам врач-эндокринолог Вероника Зайцева.По словам эксперта, такая диета означает довольно жесткие ограничения по питанию, в частности, люди отказываются от углеводов. В результате организм приводит в действие защитный механизм – глюконеогенез, или выделение глюкозы из неуглеводных соединений.– Организм вырабатывает глюкозу из мышечной ткани – миоцитов. Они являются идеальным вариантом для создания глюкозы, поэтому при экспресс-диетах мы теряем в основном мышцы, а жир остается с нами, – объяснила Зайцева.Врач подчеркнула, что для похудения нужно навсегда изменить режим питания, а голодание и строгие диеты не смогут решить проблемы с фигурой. Более того, подобные ограничения приведут к усугублению болезней при их наличии или появлению новых.Так, может возрасти нагрузка на сердечно-сосудистую систему, повышается риск появление гиповитаминоза, то есть ухудшения состояния волос, ногтей и кожи. Помимо этого, могут появиться проблемы с работой кишечника и воспалительные процессы в ЖКТ. Женщины могут столкнуться со сбоями менструального цикла и со снижением либидо.Зайцева подытожила: поддерживать форму следует с помощью физических нагрузок, нужно только найти для себя оптимальный вид деятельности – прогулки (не менее пяти километров в день), кардиотренировки, к примеру, плавание или степпер. Об этом пишет издание "Известия".