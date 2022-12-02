2 "туалетных" симптома, которые сигнализируют, что образовался смертельный тромб

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Тромбы, возникающие в брыжеечных венах, могут вызвать осложнения на туалет.Чаще всего тромбы образуются в голени из-за замедления притока крови к нижним конечностям. Однако иногда в венах, ведущих к желудку, может образоваться тромб. Это потенциально опасное для жизни осложнение может вызывать определенные симптомы при посещении туалета.Селезеночная, верхняя или нижняя брыжеечные вены доставляют богатую питательными веществами кровь к печени через печеночную воротную вену. Когда в этих венах образуется тромб, он препятствует притоку крови к кишечнику, что может привести к повреждению или гибели тканей этого органа."Сгустки крови, которые образуются в желудке или брюшной полости, с медицинской точки зрения признаны типом тромбоза глубоких вен, который называется мезентериальным венозным тромбозом (МВТ). Чаще всего вовлекается верхняя брыжеечная вена", - говорит семейный врач Татьяна Захарова .Поскольку венозный возврат кишечника нарушается, естественно ожидать появления симптомов при посещении туалета."Боль в животе, вздутие живота, кровавый стул и диарея являются общими симптомами МВТ".Механизмы, с помощью которых мезентериальный венозный тромбоз вызывает диарею, связаны с отеком стенки кишечника, вызывающим застой из-за нарушения венозного оттока.Игнорирование этих симптомов может быть опасным, так как несвоевременное лечение этого состояния может привести к опасному для жизни инфаркту кишечника.Наиболее частым симптомом, вызывающим беспокойство у пациентов, является острая боль в животе, но во многих случаях заболевание протекает бессимптомно. Этот дискомфорт, часто описываемый как тупая боль в области пупка, является признаком того, что кровоток в кишечнике начинает давать сбои.Боль, вызванная тромбами в кишечнике, возникает быстро, но иногда развивается медленно в течение недель или месяцев. Еще одна важная характеристика этой боли заключается в том, что она не усиливается, когда врач надавливает на область живота, как боль при аппендиците или дивертикулите.