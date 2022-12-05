4 способа согреться, когда вам очень холодно

Переохлаждение организма очень опасно для здоровья. Особенно холод может негативно повлиять на маленьких детей, людей с хроническими заболеваниями и людей старше 65 лет. При холодной температуре кровообращение замедляется. Следовательно, чтобы согреться, его нужно активизировать.Предлагаем вам 4 действенных способа, которые заставят кровь быстрее бежать по венам.1. Пейте горячее, но не алкоголь!Под влиянием алкоголя теплообмен может нарушаться, и с этим свойством, например, связно огромное количество переохлаждений. Выпив лишнего, человек попросту перестает адекватно оценивать свое состояние и может достаточно долго находиться в легкой одежде на морозе, ведь ему не холодно! На самом деле это не так: тело уже испытывает переохлаждение, просто мы этого не чувствуем.Более того, резкая смена температуры может спровоцировать быстрое опьянение, поэтому пить алкоголь, чтобы согреться, – неудачная идея.Гораздо эффективнее пить теплые безалкогольные напитки, причем не обжигающе горячие, а именно теплые.2. Наденьте жилетНеочевидно, но факт: чтобы защитить от холода жизненно важные органы, наш организм уменьшает кровоснабжение рук, ног, ушей и прочих частей организма, которые с точки зрения эволюции не так важны, как, например, сердце или легкие. Поэтому чтобы не мерзли руки и ноги, наденьте теплый жилет, и организму не придется ограничивать кровоснабжение.3. Берегите кожуЧасто на морозе у нас возникает искушение растереть замерзшие щеки – делать этого не стоит, так же как и закутываться в шарф. Не дышите в шарф, чтобы согреть щеки — пар создает очень высокую влажность на коже, и как только вы опустите шарф — холодный воздух тут же обветрит кожу. Если лицо замерзло- лучше приложить к нему руки.4. Ешьте согревающую едуЗима часто вместе с холодом приносит поникшее состояние, ослабленность, потерю мотивации. И тягу ко всему жирному и сладкому. В такое время в первую очередь нужно баловать себя и заботиться о своём комфорте. Главное – согреваться правильными блюдами и напитками».«Тыквенный какао»Ингредиенты:Ингредиенты на одну приличную кружку:Тыква чищенная 50 гКокосовое молоко 200 грСироп топинамбура 10 гКакао 2 столовых лодкиИмбирь свежий 3 гЭфирное масло дикого апельсина 1 капляТыкву режем мелким кубиком и варим в небольшом количестве воды до готовности. Когда тыква будет полностью готова, и воды останется совсем чуть-чуть (100 мл примерно), самое время добавить молоко, тёртый имбирь, какао и довести до кипения. Снимаем с огня, добавляем сиропчику и капельку масла дикого апельсина или корицу с цедрой апельсина на мелкой терке.Все взбиваем блендером до однородности, переливаем в любимую кружку, ложимся на диван, укутавшись уютным пледом и смотрим любимый фильм.Луковый супИнгредиенты:Лук репка п/ф 500 гЛук красный п/ф 500 гПрованские травы 3 гЧеснок 15 гКуриный бульон 2 лМасло топленое 20 гВино красное/белое 200 соКоньяк 50 млСольВ кастрюлю добавить масло и нагреть. Бросить прованские трав и чеснок. Добавить нашинкованный лук и быстро обжарить. Уменьшить огонь на минимум и тушить около часа на медленном огне. Когда лук станет совсем мягким, влить красное или белое вино и выпарить. Следом влить куриный бульон и проварить около 20 минут. В конце добавить 50 мл «коньячку для согреву» довести до вкуса солью и перцем.Эти блюда определенно согреют, а зима будет казаться чуть менее морозной и темной.