5 средств, чтобы уменьшить раздражение в горле

Раздражение в горле может быть вызвано аллергией или респираторными заболеваниями. И несмотря на то что причину определить обязательно нужно, есть некоторые натуральные средства, которые помогут облегчить состояние.Стоит ли говорить, что раздражение в горле вызывает сильный дискомфорт. Это затрудняет такие привычные действия, как прием пищи, к примеру. И несмотря на то что данное состояние нельзя назвать серьезным, большинство людей стараются как можно быстрее избавиться от неприятной симптоматики, чтобы избежать осложнений. А вы знаете, какие натуральные средства эффективно помогают уменьшить раздражение в горле?Свойства некоторых ингредиентов действительно помогают смягчить ткани слизистых и уменьшить зуд и жжение в этой области. Некоторые из них обладают даже противовирусными и антибактериальными свойствами, которые оказывают непосредственное воздействие на всевозможные триггеры.Почему появляется раздражение в горле?В большинстве случаев раздражение в горле – это проявление аллергической реакции или простудных заболеваний. Постоянное воздействие аллергенов или патогенных микроорганизмов вызывает иммунный ответ, который и создает этот дискомфорт – раздражение в горле, иногда сопровождающееся чувством жжения.Наиболее распространенными триггерами являются:ПыльШерсть животныхТакие продукты питания, как арахисовое масло, молочные продукты и клубникаПыльцаЧистящие средства с химикатамиПарфюмерия и косметикаПар и табачный дымПестицидыВирусы и бактерии (например, те, что вызывают респираторные заболевания)Какие средства помогут успокоить раздражение в горле?Способы лечения раздражения в горле могут варьироваться в зависимости от причины его появления. Если оно связано с вирусной или бактериальной инфекцией, лучше всего обратиться к врачу. Но вне зависимости от триггера, вы можете воспользоваться следующими натуральными средствами, чтобы уменьшить или вовсе снять неприятные симптомы.Они смягчают ткани слизистых и уменьшают присутствие аллергенов и вредных микроорганизмов. Кроме того, они способствуют укреплению иммунной системы и почти мгновенно дарят чувство облегчения. Если вам уже назначено какое-либо фармакологическое лечение, рекомендуется предварительно проконсультироваться с врачом относительно их приема.1. Пчелиный медПчелиный мед является, вне всяких сомнений, одним из наиболее распространенных натуральных средств для облегчения боли и раздражения в горле. Благодаря своим восстанавливающим, увлажняющим и смягчающим свойствам он минимизирует зуд и жжение. Мед очень полезен и при кашле, который часто сопровождает раздражение в горле.Как его использовать?Первый вариант – съедать по одной чайной ложке меда каждые 3 часа.Другой способ – добавлять мед в чай или просто горячую воду.А если вы хотите усилить его эффект, можете добавить измельченный чеснок.2. Полоскания соленой водойЕще одним традиционным средством от першения и раздражения в горле являются полоскания соленой водой. Данная процедура помогает уменьшить присутствие бактерий и других вредных микроорганизмов в горле. Она успокаивает боль и уменьшает количество мокроты при определенных инфекциях.Что нужно делать?Сначала разведите половину чайной ложки соли в стакане теплой воды.Полощите этой смесью горло в течение 2-3 минут.Повторяйте данную процедуру каждые 3 часа до тех пор, пока не почувствуете облегчение.3. Настой ромашки поможет снять раздражение в горлеНастой ромашки является натуральным средством для лечения многих заболеваний. С древних времен это растение использовали в качестве лекарственного средства. Его вяжущие и противовоспалительные свойства помогают вылечить (или хотя бы уменьшить) раздражение в горле.Кроме того, некоторые научные исследования показали, что вдыхание эфирных масел ромашки способствует облегчению симптомов гриппа и простуды (включая боль в горле). Такой же эффект достигается и посредством приема ромашкового чая.Что нужно делать?Первое, что нужно сделать, это добавить 1 столовую ложку цветов ромашки в стакан горячей воды.Затем процедить и выпить (пока напиток еще теплый)Повторяйте процедуру до тех пор, пока не почувствуете облегчение. Можно принимать настой ромашки по 2 или 3 раза в день.4. Корень солодкиКорень солодки – еще одно натуральное средство для снятия дискомфорта в горле. У этого растения есть несколько способов применения, и его эффективность при раздражении в горле действительно высока. В некоторых исследованиях утверждается, что его можно использовать и для приготовления смеси для полоскания горла.Как использовать корень солодки?Положите 1 чайную ложку корня солодки в половину стакана кипятка.Затем, когда немного остынет, процедите.Полощите горло получившейся жидкостью в течение 2-3 минут.Повторяйте данную процедуру до тех пор, пока не почувствуете облечение.5. МятаНастой и масло перечной мяты будут эффективными натуральными средствами для уменьшения раздражения в горле. Этот ингредиент содержит активное соединение, ментол, который оказывает успокаивающее действие на слизистые оболочки. Кроме того, мята уменьшает количество слизи и дискомфорт в целом.Еще мята обладает противовоспалительными, противовирусными и антибактериальными свойствами, что в значительной степени ускоряет лечение инфекции. Так что не сомневайтесь, данный натуральный ингредиент станет прекрасным дополнением к лечению гриппа, простуды или аллергии.Что нужно делать?Первый вариант – добавить горсть листьев мяты в стакан горячей воды.Когда напиток настоится, процедите его и выпейте теплым.При желании можете добавить эфирное масло мяты в кокосовое или оливковое масло. Получившимся средством можно растереть грудь и шею (избегайте потребления внутрь).А вы тоже почувствовали неприятное чувство раздражения в горле? Тогда попробуйте вышеперечисленные средства! Они принесут вам желаемое облегчение. Только не забудьте проконсультироваться с врачом, если симптомы не исчезнут или ваше состояние ухудшится.