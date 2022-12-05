Нутрициолог Дубицкая рассказала о самых полезных крупах для пожилых

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Специалист советует пожилым людям обратить внимание на зеленую гречку и киноа.В интервью нутрициолога Анастасии Дубицкой прозвучало объяснение по поводу пользы зеленой гречки для пожилых людей. Эту крупу специалист назвала одной из самых полезных в возрасте после 60.«В первую очередь я рекомендую зеленую гречку. Это необработанная крупа, которая легко готовится и очень хорошо усваивается организмом как детским, так и старше 60 лет», - сказала Дубицкая, беседуя с «Москвой 24».Нутрициолог уточнила, что данная крупа содержит полезные вещества, микроэлементы, витамины группы В, железо, магний, являющиеся очень важными для поддержания функционирования пожилого организма.Другая полезная крупа – это киноа.Дубицкая отметила, что пожилым людям рекомендуется киноа в виде крупы белого цвета. Продукт обеспечивает организм клетчаткой, белком, а также омега жирными кислотами, защищающими мозг.«Киноа можно есть как отдельный гарнир, добавлять в салаты, можно делать и сладкие каши на завтрак, добавляя в блюдо сироп топинамбура, ягоды или фрукты», - поделилась специалист.Дубицкая добавила, что после 60 лет следует отдавать предпочтение легко усваиваемым крупам, так как организм хуже вырабатывает ферменты, необходимые для переваривания пищи. От риса в этом возрасте лучше отказаться.