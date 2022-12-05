Врач поделился тремя советами, которые помогут проснуться бодрым

Если вы считаете себя не жаворонком, возможно, пришло время изменить свой образ жизни.От полуденного спада до тяжелого утра иногда в доме не хватает кофе, чтобы поддерживать себя. Однако, если вы изо всех сил пытаетесь просыпаться обновленным регулярно, вы можете изменить ситуацию. Новое исследование предполагает, что секрет быстрого пробуждения может заключаться в трех изменениях образа жизни.Если вы не хотите ни с кем видеться или разговаривать до того, как выпьете первую чашку кофе, вы не одиноки.Ученые обнаружили, что с утренней вялостью можно легко справиться с помощью трех ключевых факторов: сна, физических упражнений и завтрака.В чем секрет?Утренняя бодрость может быть достигнута с помощью рецепта, состоящего из трех частей."Все, что вам нужно сделать, это потренироваться накануне, поспать дольше и позже утром и съесть специальный завтрак", - говорит врач-терапевт Ирина АндрееваВаш первый прием пищи должен быть богат сложными углеводами и ограничивать сахар, потому что здоровая контролируемая реакция глюкозы в крови после завтрака является ключом к более эффективному пробуждению.«Если вы спите дольше, вы заметите увеличение своей бдительности. Если вы сделаете больше физической активности накануне, вы увидите увеличение. Вы можете увидеть улучшения с каждым из этих факторов».Худший завтрак, который вы можете иметьЗавтрак с высоким содержанием углеводов и лишь скромное количество белка были связаны с тем, что люди быстро повышали свою бдительность по утрам. Хотя неясно, как физическая активность улучшает бдительность на следующий день, в их исследовании было доказано, что упражнения улучшают уровень вялости и настроения.