Лор Зайцев рассказал, в чем опасность нахождения на морозе без шапки

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Далеко не все носят головные уборы на улице, причем это касается даже морозных зимних дней. Это, как рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев в разговоре с iReactor, может привести не просто к простуде, но и повлечь за собой намного более серьезные последствия, вплоть до летального исходаТак, в частности, воспаление уха может привести к гнойному отиту и разрыву барабанной перепонки. Если медицинская помощь будет оказана своевременно, то все может обойтись, в противном случае может разиться менингит, риск летального исхода при котором очень высокий.Также пострадать может еще и нос, причем воспаление также может перекинуться на мозг с тяжелыми последствиями. Именно поэтому врачи рекомендуют не просто носить шапку, но и выбирать модели, прикрывающие лоб. Это позволяет защитить нос от холода.Еще одним следствием отсутствия головного убора в холода, могут стать проблемы с горлом, например, фарингит или хронический тонзиллит.