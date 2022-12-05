Лор Зайцев рассказал, в чем опасность нахождения на морозе без шапки
Так, в частности, воспаление уха может привести к гнойному отиту и разрыву барабанной перепонки. Если медицинская помощь будет оказана своевременно, то все может обойтись, в противном случае может разиться менингит, риск летального исхода при котором очень высокий.
Также пострадать может еще и нос, причем воспаление также может перекинуться на мозг с тяжелыми последствиями. Именно поэтому врачи рекомендуют не просто носить шапку, но и выбирать модели, прикрывающие лоб. Это позволяет защитить нос от холода.
Еще одним следствием отсутствия головного убора в холода, могут стать проблемы с горлом, например, фарингит или хронический тонзиллит.
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