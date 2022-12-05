Простой пищевой лайфхак, который поможет вам уснуть за 5 минут

Кулинарный лайфхак подтверждается многочисленными исследованиями.Заснуть не всем легко, и некоторые люди борются с этим больше, чем другие. Согласно исследованиям, существует способ заснуть менее чем за пять минут. И все зависит от того, что вы едите и когда.Употребление углеводов перед сном может помочь вам быстро заснуть."Употребление углеводов за четыре часа до сна позволяет людям быстрее заснуть и улучшить качество сна. Было показано, что углеводная пища с высоким ГИ приводила к значительному сокращению времени засыпания у здоровых людей по сравнению с едой с низким ГИ и была наиболее эффективной при употреблении за 4 часа до сна. Актуальность этих результатов для людей с нарушениями сна должна быть определена в будущих исследованиях", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.Примеры углеводов включают белый рис, белый хлеб, макароны и картофель. Тем не менее, это не означает, что нужно постоянно есть эти продукты перед сном, скорее они должны составлять часть сбалансированной диеты.Употребление углеводов за четыре часа до сна было более эффективным в исследовании, чем за час до сна, а это означает, что планирование ужина может оказаться полезным. Острая пища может негативно повлиять на вашу способность быстро засыпать.