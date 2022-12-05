Средиземноморская диета положительно влияет на здоровье при рассеянном склерозе

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В систематическом обзоре, опубликованном в журнале Nutritional Neuroscience, исследователи надеялись выяснить, какая диета наиболее полезна для больных рассеянным склерозом. Первоначально рассмотрев в общей сложности 269 исследований, проведенных в период с 2018 по 2022 год, они в итоге более внимательно изучили 17 исследований*.Обзор исследователей показал, что диеты с ограничением энергии, периодическое голодание, кетогенная диета и модифицированная палеолитическая диета могут вызвать дефицит питательных веществ при длительном использовании. Однако было также отмечено, что средиземноморская диета, не вызывала каких-либо побочных эффектов даже при использовании в течение длительного периода времени.«Результаты этого исследования еще раз подтверждают ограничительный характер многих якобы «здоровых» диет, которым люди следуют по разным причинам», — сказал доктор медицинских наук Киран Кэмпбелл. «Однако самое замечательное в этом исследовании то, что оно показывает еще одно состояние здоровья, при котором может помочь соблюдение средиземноморской диеты», — добавил он.Принято считать, что больным рассеянным склерозом следует избегать глютена или придерживаться диеты с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов, чтобы уменьшить симптомы. Хотя это может помочь уменьшить симптомы, эти диеты не рекомендуются как универсальная диета для тех, кто страдает рассеянным склерозом. По крайней мере, не так, как последовательная углеводная диета предписывается диабетикам. И эти диеты не должны соблюдаться в течение длительного времени из-за возможного дефицита питательных веществ, который может возникнуть.Когда дело доходит до того, почему средиземноморская диета может быть лучшим долгосрочным вариантом для больных рассеянным склерозом, Кэмпбелл говорит, что среди других преимуществ она «способствует долговременному здоровью центральной нервной системы.Хотя большинство текущих исследований этой диеты сосредоточено в основном на пользе для сердечно-сосудистой системы, исследования также показывают пользу для людей с диабетом, когнитивными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера и деменция, психическими расстройствами, депрессией, воспалительными состояниями, такими как артрит, и некоторыми типами рака.«Хотя «диеты при рассеянном склерозе» не существует, продолжающиеся исследования продолжают работать над определением диетических подходов к управлению и лечению рассеянного склероза. В целом, средиземноморская диета обладает противовоспалительным действием и способна укреплять здоровье людей с множеством заболеваний и состояний», -пояснил Кэмпбелл.«Средиземноморская диета ни в коем случае не является ответом. Но эти результаты многообещающие», — подчеркнул он.В любом случае, как отметил специалист, только диетами ограничиваться нельзя, следует применять многофакторный подход к своему рассеянному склерозу.