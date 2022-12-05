Психолог Ярикова назвала возникающие из-за стресса болезни

По словам кандидата психологических наук Елены Яриковой, подверженность частым стрессам может стать пусковым механизмом для разных заболеваний.Психолог Ярикова рассказала в интервью о возникающих из-за стресса болезнях, отметив при этом:«К самым частым заболеваниям на фоне переживаний относят проблемы с ЖКТ: синдром раздражённого кишечника, проблемы со стулом, расстройство системы пищеварения».Также, добавила специалист, частые переживания негативно сказываются на работе желчного пузыря, способствуют обострению холецистита. Помимо этого, люди, плохо справляющиеся с нервным напряжением, бывают склонны к головным болям, мигреням, вызываемым постоянным напряжением мышц.Дополнительно Ярикова отметила, что при затяжном стрессе человек рискует столкнуться с кожными проблемами – могут возникать симптомы аллергии, экземы, дерматита, псориаза.«Кожные высыпания нередко являются следствием затяжной безвыходной ситуации, с которой приходится мириться. Так тело обращает на себя внимание, сигналя о неполадках в организме», - сказала психолог изданию «Лайф».