Перечислены опасные последствия недостатка серотонина

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Опасные последствия недостатка серотонина перечислила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. По ее словам, дефицит этого гормона может привести к депрессии и паническим атакам.«Это снижение активности, в том числе сексуальной, и проблемы с пищеварением. Солнечный гормон влияет на память, уровень кровяного давления, сон и аппетит», — сообщила эндокринолог.Сохранить и приумножить серотонин, помимо еды, поможет любая регулярная физическая активность, медитации и полноценный сон на протяжении не менее восьми часов. При этом вставать и ложиться желательно в одно и то же время, уточнила врач.Кроме того, восполнить дефицит можно при помощи вдохновляющей музыки и пребывания на солнце.«Последнее — удовольствия. Это могут быть танцы, встречи с друзьями, походы в кино и театр, новое хобби. Займитесь рисованием или гончарным делом. Научитесь танцевать танго или вязать крючком. Чем больше положительных эмоций, тем выше уровень серотонина», — заключила она.