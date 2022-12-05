Перечислены опасные последствия недостатка серотонина
«Это снижение активности, в том числе сексуальной, и проблемы с пищеварением. Солнечный гормон влияет на память, уровень кровяного давления, сон и аппетит», — сообщила эндокринолог.
Сохранить и приумножить серотонин, помимо еды, поможет любая регулярная физическая активность, медитации и полноценный сон на протяжении не менее восьми часов. При этом вставать и ложиться желательно в одно и то же время, уточнила врач.
Кроме того, восполнить дефицит можно при помощи вдохновляющей музыки и пребывания на солнце.
«Последнее — удовольствия. Это могут быть танцы, встречи с друзьями, походы в кино и театр, новое хобби. Займитесь рисованием или гончарным делом. Научитесь танцевать танго или вязать крючком. Чем больше положительных эмоций, тем выше уровень серотонина», — заключила она.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://woman.rambler.ru - Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий