Какую пользу приносит горячая ванна
«Сосуды расширяются, кровоток разгоняется, частота сердечных сокращений увеличивается на 40-50 %», – объяснила пользу ванны эксперт.
У ванны и душа немного разное воздействие на организм человека: душ помогает быстро стать чище и может охладить, ванна же расслабит и согреет. При нахождении в теплой ванне также кровь насыщается кислородом, снижается уровень стресса, а организм обновляется.
Однако при нахождении в ванне есть и минусы: поры открываются и смывается кожный жир, который образует защитный слой. Но проблему можно решить с помощью масел, которые добавляются прямо в воду.
Также не стоит долго находиться в горячей воду: здесь могут поджидать резкое снижение сахара, нарушение PH-баланса и скачки давления. Поэтому принимать ванну стоит не дольше 15 минут при температуре в 38 градусов, объяснила эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале.
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