Какую пользу приносит горячая ванна

Ванна помогает бороться с напряжением, улучшает состояние организма и выводит шлаки, считает эндокринолог Зухра Павлова. При этом душ так много положительных эффектов не приносит.«Сосуды расширяются, кровоток разгоняется, частота сердечных сокращений увеличивается на 40-50 %», – объяснила пользу ванны эксперт.У ванны и душа немного разное воздействие на организм человека: душ помогает быстро стать чище и может охладить, ванна же расслабит и согреет. При нахождении в теплой ванне также кровь насыщается кислородом, снижается уровень стресса, а организм обновляется.Однако при нахождении в ванне есть и минусы: поры открываются и смывается кожный жир, который образует защитный слой. Но проблему можно решить с помощью масел, которые добавляются прямо в воду.Также не стоит долго находиться в горячей воду: здесь могут поджидать резкое снижение сахара, нарушение PH-баланса и скачки давления. Поэтому принимать ванну стоит не дольше 15 минут при температуре в 38 градусов, объяснила эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале.