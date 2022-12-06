Врач посоветовала не есть рис и макароны на гарнир

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Врач рекомендует реже использовать в качестве гарнира рис, макароны и картофель – в этих продуктах слишком много углеводов.Эндокринолог Зухра Павлова поделилась рекомендациями о том, какие продукты полезнее использовать для гарниров. Медик отметила, что в России обычно берут для приготовления гарнира макаронные изделия, рис или картошку. Специалист констатировала: на регулярной основе есть их не нужно. Гарнир из таких продуктов будет содержать много крахмала, углеводов, способствующих резким колебаниям уровня сахара в крови.«Они крахмалистые, в них много простых углеводов – соответственно, на них очень просто набрать вес. Лучше их есть в ограниченном количестве», - сказала Павлова о гарнире из картофеля, риса и макарон.Медик посоветовала чаще заменять их такими продуктами, как капуста, фасоль, тыква, кабачки, шпинат, огурцы, помидоры, спаржа. Свеклу и морковь предпочтительнее есть в сыром виде – когда эти овощи отваривают, в них возрастает содержание сахара и повышается гликемический индекс.Павлова предупредила: если в рационе человека становится больше овощей (как и других продуктов, богатых клетчаткой), важно пить достаточно воды. Клетчатка активно впитывает ее в кишечнике, и если влаги недостаточно, это может поспособствовать развитию неприятных состояний.