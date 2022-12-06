Стоматолог Золотницкий объяснил, как стресс влияет на здоровье зубов

Здоровье зубов напрямую связано со стрессом. Об этом заявил главный внештатный специалист по стоматологии Департамента здравоохранения Москвы, профессор Игорь Золотницкий.

При повышенном уровне стресса, по словам эксперта, у человека может развиться гиперфункция жевательных мышц, что приводит к повышенной стираемости зубов. Также велик риск изменения количества и качества выделяемой слюны, что может вызвать кариес, стоматит и другие болезни, уточнил врач.

Доктор подчеркнул, что стресс не единственная причина появления проблем с зубами. На их здоровье могут влиять и сопутствующие заболевания, такие как болезни желудочно-кишечного тракта, слюнных желез, болезни психического и нервного характера, подчеркнул медик.
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