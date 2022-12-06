Стоматолог Золотницкий объяснил, как стресс влияет на здоровье зубов
При повышенном уровне стресса, по словам эксперта, у человека может развиться гиперфункция жевательных мышц, что приводит к повышенной стираемости зубов. Также велик риск изменения количества и качества выделяемой слюны, что может вызвать кариес, стоматит и другие болезни, уточнил врач.
Доктор подчеркнул, что стресс не единственная причина появления проблем с зубами. На их здоровье могут влиять и сопутствующие заболевания, такие как болезни желудочно-кишечного тракта, слюнных желез, болезни психического и нервного характера, подчеркнул медик.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://doctor.rambler.ru - Добавил belyash в категорию Стоматология
Добавить комментарий