Врач Ромасов назвал способы защитить организм при аномально высоком атмосферном давлении

Аномально высокое атмосферное давление может сказаться на состоянии здоровья человека. Особенно это касается метеозависимых людей. Как пережить такое явление, рассказал врач-терапевт Иван Ромасов.

В первую очередь необходимо соблюдать режим труда и отдыха, а также скорректировать рацион. В меню должны присутствовать богатые калием продукты. Повысить адаптационные свойства организма помогут ежедневные физические упражнения, однако их стоит выполнять в период «барической горы», отметил Ромасов в беседе с «Российской газетой».

Не менее важно следить за артериальным давлением, избегать стрессов и не нарушать режим сна. Также следует пить достаточное количество жидкости, лучше всего для этого подойдет чистая негазированная вода.
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