Врач рассказала о важности завтрака

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Чтобы поддерживать сбалансированное состояние организма, следует обязательно принимать пищу по утрам. Об этом россиян предупредила врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог Людмила Соснина.Она объяснила, что после сна в организме повышен уровень гормона стресса – кортизола, и, чтобы его снизить, нужно поесть. По словам специалиста, именно утром наиболее эффективно функционируют органы ЖКТ и активны ферменты.– Когда вы едите в утренние часы – запускается перистальтика желудочно-кишечного тракта, стимулируется опорожнение кишечника, снижается риск застоя желчи в желчном пузыре, – отметила Соснина.Кроме того, для работы мозгу всегда требуется глюкоза, в связи с чем в завтрак лучше всего включать пищу, богатую углеводами.Врач подчеркнула, что перед рабочим днем не следует пропускать завтрак, чтобы поддержать баланс и стабильную работу организма. Если никакой трудовой деятельности не предстоит, то с утренней трапезой можно повременить и первый раз поесть уже в обед. Главное, считает эксперт, прислушиваться к своему организму. Об этом пишет издание "Известия".