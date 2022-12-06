Врач уточнил признаки для своевременного распознавания тромбоза

Случаи тромбоза в связи с заболеванием коронавирусом заметно участились, заявил врач Дмитрий Тарасов.Тромбоз характеризуется образованием тромбов – кровяных сгустков, которые не рассасываются в положенное время и закрепляются на стенках артерий и вен. Самой распространенной формой патологии является тромбоз глубоких вен, при котором тромбы формируются в сосудах конечностей. Опасность таких сгустков в том, что может произойти их случайный отрыв. Попав в кровоток, они способны достигать артерий таких органов, как сердце, легкие, мозг. В случае их закупорки человек подвергается риску смертельно опасных состояний.Врач Дмитрий Тарасов уточнил, по каким признакам можно своевременно распознать тромбоз.«О появлении тромбоза свидетельствуют возникновение болей, отеков, посинения кожи и повышения температуры в конечностях», - сообщил медик.Тарасов добавил, что самыми неблагоприятными являются признаки, свидетельствующие о тромбозе легочной или сердечной артерии.«Одышка, удушье, кашель с кровью, боль в груди», - перечислил врач.Специалист подчеркнул, что проявление вышеназванных симптомом требует оперативной реакции и обращения за медицинской помощью. Он отметил, что подверженность тромбозу увеличивается после перенесенного ковида.