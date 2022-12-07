Грибок ногтей? Попробуйте натуральное средство на основе куркумы
Грибок, который может поразить как ноги, так и руки, известен в медицинской терминологии под названием онихомикоз. Речь идет об инфекции, вызванной дерматофитами и дрожжами, которые в благоприятной среде могут размножаться очень стремительно. Чтобы вылечить ее, необходимо действенное средство от грибка ногтей.
Грибок ногтей
Грибок ногтей — весьма распространенная проблема в современном обществе. По статистике, большинство людей хотя бы раз в жизни с ней сталкивается. Конечно, это не очень серьезное заболевание, и какую-либо угрозу здоровью оно не представляет. Однако ногти, пораженные грибком, выглядят некрасиво, а в некоторых случаях онихомикоз может привести даже к потере ногтевой пластины (так как ногти становятся слабыми, легко крошатся и ломаются).
Также некоторые люди жалуются на болевые ощущения при ношении определенной обуви (чаще всего, закрытой).
К счастью, эта инфекция успешно лечится при помощи натуральных ингредиентов, одним из которых является куркума.
И сегодня мы расскажем вам, как приготовить домашнее средство от грибка.
Натуральное средство на основе куркумы для борьбы с грибком ногтей
Куркума — это корень, она принадлежит к тому же семейству, что и имбирь. С древних времен куркума высоко ценилась благодаря своим питательным качествам. Ее принимали внутрь и использовали для наружного применения: в обоих случаях куркума помогала поддерживать крепкое здоровье организма.
Еще это незаменимая специя в кулинарии — натуральный краситель и вкусовая добавка, без которой многие люди и сегодня никак не могут обойтись.
Но несмотря на то, что большинство считают куркуму продуктом питания, не стоит сбрасывать со счетов и ее лечебные свойства, ведь на ее основе можно приготовить множество эффективных домашних средств от самых разных недугов. Это связано с ее мощным обезболивающим, противовоспалительным и антибиотическим действием, которое способствует облегчению многих симптомов, ухудшающих наше здоровье.
Зачем использовать куркуму для борьбы с грибком ногтей?
В отношении грибка ногтей куркума показала очень интересный эффект. Она не только способна справиться с вредными микроорганизмами, вызывающими его появление, но и помогает укрепить ногтевую пластину, а также избавить человека от неприятных болевых ощущений.
Основным активным веществом является куркумин. Он обладает противогрибковым и антибактериальным действием, а значит помогает замедлить размножение дрожжей и дерматофитов.
Помимо этого, куркума обеспечивает дополнительное питание ногтю и кутикуле. Таким образом, ногтевая пластина становится более сильной, перестает крошиться и ломаться.
А благодаря наличию витаминов, антиоксидантов и минералов, куркума является отличным средством для того, чтобы противостоять негативному воздействию внешних факторов и агрессивным химическим веществам.
Как приготовить это натуральное средство от грибка ногтей на основе куркумы?
Для того чтобы усилить действие куркумы, мы предлагаем вам объединить ее с еще одним ингредиентом — кокосовым маслом. Оно также обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, а потому это действенное и эффективное средство от грибка ногтей. А благодаря наличию антиоксидантов и незаменимых жирных кислот, кокосовое масло обеспечивает необходимое увлажнение и питание ногтям, кутикуле, а также коже пальцев.
Ингредиенты:
3 столовые ложки органического кокосового масла (45 г)
3 столовые ложки порошка куркумы (30 г)
Принадлежности:
1 стеклянная емкость с крышкой
Способ приготовления:
1. Поставьте кокосовое масло греться, чтобы оно расплавилось (оно должно быть 100% органическим).
2. Когда это произойдет, добавьте порошок куркумы.
3. Перемешайте, убедитесь, что у вас получилась кремообразная смесь, и снимите с огня.
4. Дайте немного остыть, а затем переложите в стеклянную емкость.
5. Когда получившийся домашний крем застынет, можете начинать использовать его по назначению (наносить на ногти).
Способ применения:
1. Возьмите необходимое количество крема и вотрите его в пораженные грибком ногтевые пластины.
2. Оставьте для воздействия на 30-40 минут, чтобы крем хорошо впитался, после чего смойте водой.
3. Если хотите, можете также нанести крем на подошвы стоп и другие части тела, восприимчивые к грибковым заболеваниям.
Повторяйте процедуру каждый день, пока не заметите улучшения состояния своих ногтей.
Подводя итоги
Обратите внимание, чтобы достичь наилучших результатов, вы должны дополнить это домашнее средство хорошей гигиеной и использованием «дышащей» обуви.
В первую очередь, держите свою обувь и носки в чистоте. Если эти предметы уже контактировали с грибковыми организмами, необходима определенная дезинфекция.
Старайтесь избегать контакта с влажной средой, так как данное обстоятельство может лишь усугубить ситуацию.
А помимо этого, избегайте совместного использования с кем бы то ни было следующих предметов:
1. Мыло
2. Ножницы или кусачки для ногтей
3. Полотенца
4. Лак для ногтей
5. Пилка для ногтей
И последнее, но не менее значимое: позаботьтесь о своем рационе питания, чтобы оказать должную поддержку своей иммунной системе. Она должна быть сильной, чтобы справиться с грибком и вредными бактериями.
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