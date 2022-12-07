Грибок ногтей? Попробуйте натуральное средство на основе куркумы

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Благодаря целебным свойствам куркумина, активного вещества, входящего в состав куркумы, вы можете эффективно бороться с грибком ногтей, а также способствовать укреплению ногтевых пластин.Грибок, который может поразить как ноги, так и руки, известен в медицинской терминологии под названием онихомикоз. Речь идет об инфекции, вызванной дерматофитами и дрожжами, которые в благоприятной среде могут размножаться очень стремительно. Чтобы вылечить ее, необходимо действенное средство от грибка ногтей.Грибок ногтейГрибок ногтей — весьма распространенная проблема в современном обществе. По статистике, большинство людей хотя бы раз в жизни с ней сталкивается. Конечно, это не очень серьезное заболевание, и какую-либо угрозу здоровью оно не представляет. Однако ногти, пораженные грибком, выглядят некрасиво, а в некоторых случаях онихомикоз может привести даже к потере ногтевой пластины (так как ногти становятся слабыми, легко крошатся и ломаются).Также некоторые люди жалуются на болевые ощущения при ношении определенной обуви (чаще всего, закрытой).К счастью, эта инфекция успешно лечится при помощи натуральных ингредиентов, одним из которых является куркума.И сегодня мы расскажем вам, как приготовить домашнее средство от грибка.Натуральное средство на основе куркумы для борьбы с грибком ногтейКуркума — это корень, она принадлежит к тому же семейству, что и имбирь. С древних времен куркума высоко ценилась благодаря своим питательным качествам. Ее принимали внутрь и использовали для наружного применения: в обоих случаях куркума помогала поддерживать крепкое здоровье организма.Еще это незаменимая специя в кулинарии — натуральный краситель и вкусовая добавка, без которой многие люди и сегодня никак не могут обойтись.Но несмотря на то, что большинство считают куркуму продуктом питания, не стоит сбрасывать со счетов и ее лечебные свойства, ведь на ее основе можно приготовить множество эффективных домашних средств от самых разных недугов. Это связано с ее мощным обезболивающим, противовоспалительным и антибиотическим действием, которое способствует облегчению многих симптомов, ухудшающих наше здоровье.Зачем использовать куркуму для борьбы с грибком ногтей?В отношении грибка ногтей куркума показала очень интересный эффект. Она не только способна справиться с вредными микроорганизмами, вызывающими его появление, но и помогает укрепить ногтевую пластину, а также избавить человека от неприятных болевых ощущений.Основным активным веществом является куркумин. Он обладает противогрибковым и антибактериальным действием, а значит помогает замедлить размножение дрожжей и дерматофитов.Помимо этого, куркума обеспечивает дополнительное питание ногтю и кутикуле. Таким образом, ногтевая пластина становится более сильной, перестает крошиться и ломаться.А благодаря наличию витаминов, антиоксидантов и минералов, куркума является отличным средством для того, чтобы противостоять негативному воздействию внешних факторов и агрессивным химическим веществам.Как приготовить это натуральное средство от грибка ногтей на основе куркумы?Для того чтобы усилить действие куркумы, мы предлагаем вам объединить ее с еще одним ингредиентом — кокосовым маслом. Оно также обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, а потому это действенное и эффективное средство от грибка ногтей. А благодаря наличию антиоксидантов и незаменимых жирных кислот, кокосовое масло обеспечивает необходимое увлажнение и питание ногтям, кутикуле, а также коже пальцев.Ингредиенты:3 столовые ложки органического кокосового масла (45 г)3 столовые ложки порошка куркумы (30 г)Принадлежности:1 стеклянная емкость с крышкойСпособ приготовления:1. Поставьте кокосовое масло греться, чтобы оно расплавилось (оно должно быть 100% органическим).2. Когда это произойдет, добавьте порошок куркумы.3. Перемешайте, убедитесь, что у вас получилась кремообразная смесь, и снимите с огня.4. Дайте немного остыть, а затем переложите в стеклянную емкость.5. Когда получившийся домашний крем застынет, можете начинать использовать его по назначению (наносить на ногти).Способ применения:1. Возьмите необходимое количество крема и вотрите его в пораженные грибком ногтевые пластины.2. Оставьте для воздействия на 30-40 минут, чтобы крем хорошо впитался, после чего смойте водой.3. Если хотите, можете также нанести крем на подошвы стоп и другие части тела, восприимчивые к грибковым заболеваниям.Повторяйте процедуру каждый день, пока не заметите улучшения состояния своих ногтей.Подводя итогиОбратите внимание, чтобы достичь наилучших результатов, вы должны дополнить это домашнее средство хорошей гигиеной и использованием «дышащей» обуви.В первую очередь, держите свою обувь и носки в чистоте. Если эти предметы уже контактировали с грибковыми организмами, необходима определенная дезинфекция.Старайтесь избегать контакта с влажной средой, так как данное обстоятельство может лишь усугубить ситуацию.А помимо этого, избегайте совместного использования с кем бы то ни было следующих предметов:1. Мыло2. Ножницы или кусачки для ногтей3. Полотенца4. Лак для ногтей5. Пилка для ногтейИ последнее, но не менее значимое: позаботьтесь о своем рационе питания, чтобы оказать должную поддержку своей иммунной системе. Она должна быть сильной, чтобы справиться с грибком и вредными бактериями.