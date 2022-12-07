Арахис назван среди улучшающих кишечную микробиоту продуктов

Улучшение микробиоты или микробиома кишечника связано с ростом количества полезных бактерий в пищеварительном тракте.Изучением того, какие продукты способствуют развитию здорового бактериальной флоры в кишечнике, занимались научные специалисты, представляющие Пенсильванский университет. Учеными были проведены два исследования. Полученные данные опубликовали журналы Clinical Nutrition и The Journal of Nutrition.Одно исследование показало, что такой продукт как арахис полезен для оздоровления кишечника, когда используется в качестве перекуса. Люди, которые приняли участие в эксперименте ученых, съедали ежедневно небольшую горсть арахиса (28 граммов). Контрольная группа испытуемых перекусывала сыром и крекерами. В двух группах ученые анализировали, как эти продукты воздействуют на кишечные бактерии, ответственные за реакции иммунной системы, а также метаболические процессы в печени. Эксперимент длился шесть недель.«Участники, которые ели арахис, имели повышенное количество полезных кишечных бактерий», - заявили авторы проекта.Состояние кишечной микробиоты считается одним из важнейших показателей здоровья. От того, насколько сбалансированным является бактериальный состав пищеварительного тракта, зависит эффективность иммунной системы, подверженность воспалению и раку, вес, состояние психики. Ученые констатировали, что состав кишечной микрофлоры улучшается также благодаря потреблению трав и специй: корицы, имбиря, тмина, куркумы, розмарина, орегано, базилика, тимьяна. Отмечается, что при их добавлении в рацион возрастает количество разнообразных дружественных организму кишечных бактерий.