12 причин, почему постоянно хочется спать

Возможно, вам просто не хватает движения.Засыпать после бессонной ночи или слишком раннего подъёма — нормально. Но плохо, если вы вроде должны были выспаться, а вас всё равно клонит в сон. В этом случае речь может идти о недостатке важных питательных веществ или даже скрытом заболевании. Среди возможных причин встречаются неожиданные вещи.1. Недостаток калорийЭто касается не только тех, кто сидит на жёстких диетах и сознательно ограничивает себя в питании. Иногда из?за рабочей нагрузки и стрессов вы можете пропускать завтрак или обед. В результате уровень сахара в крови снижается, организму попросту не хватает энергии. Накатывающая усталость и желание поспать вполне предсказуемые последствия.Что делатьСледить за режимом питания. Особенно в том случае, если вы напряжённо работаете или учитесь.Если по каким?то причинам у вас нет возможности толком позавтракать или вырваться на обед, держите под рукой здоровые перекусы — банан, цельнозерновые крекеры, протеиновые батончики, сухофрукты, орехи. Они помогут организму сохранять энергичность в течение дня.2. Нехватка физической активностиСидячий образ жизни — верный путь к тому, чтобы заработать дневную усталость и сонливость.Причём это замкнутый круг: чем меньше вы двигаетесь, тем больше вам хочется спать, а чем сильнее клонит в сон — тем меньше вы двигаетесь. Разорвать его можно только усилием воли.Что делатьДвигаться. Чем чаще вы поднимаетесь на ноги и делаете зарядку, тем более энергичным и менее сонным будете себя чувствовать. Проверьте и убедитесь.3. Лишний весИзбыток веса и тем более ожирение способны спровоцировать усталость и сонливость в течение дня. Это связано с тем, что мышцам, сердечно?сосудистой и другим системам приходится прикладывать больше усилий, чтобы сдвинуть излишне тяжёлое тело с места и обеспечить его необходимым количеством кислорода и питательных веществ.Что делатьПостарайтесь нормализовать вес. В теории рецепт прост: здоровое питание, ограничение калорий, больше физической активности, в том числе тренировок. На практике изменить образ жизни, чтобы избавиться от лишних килограммов, может быть сложно. Но в этом может помочь сертифицированный врач-диетолог или терапевт.4. Хронический стрессВ состоянии острого стресса организм переходит в режим «бей или беги»: повышаются уровни гормонов адреналина и кортизола, увеличивается прилив крови к мышцам, тело готовится к стремительному броску. Это нормально и даже может спасти вам жизнь. Но если стресс затягивается, а броска так и не происходит, постоянная повышенная готовность изматывает организм.Головная боль, зажатость мышц, усталость и в том числе сонливость в течение дня — симптомы затянувшегося нервного перенапряжения.Что делатьИскать способ избавиться от стресса. В некоторых случаях достаточно выйти из?под воздействия провоцирующих факторов, например не общаться с нервирующим вас знакомым, меньше сидеть в соцсетях, сменить нелюбимую работу.Если возможности действовать радикально нет, начните влиять на ситуацию изнутри. Больше двигайтесь, читайте, медитируйте, общайтесь с приятными вам людьми.5. ДепрессияРаспознать депрессию бывает крайне сложно. Иногда люди, переживающие это психическое расстройство, могут вести себя совершенно обычно. Обнаружить проблему можно, лишь присмотревшись и заметив незначительные изменения в поведении.Навалившаяся усталость, мучительное нежелание вставать с кровати, сонливость — яркие симптомы скрытой депрессии.Что делатьЕсли чувствуете, что мир стал серым, ничего не хочется (кроме как спать), найдите в себе силы заглянуть к психотерапевту. Или хотя бы к терапевту: врач первичного звена тоже сможет распознать проблему, если она есть, и при необходимости отправит вас к профильному специалисту, который поможет преодолеть депрессию.6. Синдром хронической усталостиЭто распространённое нарушение. Только в США от синдрома хронической усталости (СХУ) страдают до 2,5 миллиона людей. Как правило, основным симптомом нарушения являются отсутствие сил и сонливость на протяжении трёх недель и больше.Что делатьК сожалению, это заболевание — из тех, которые сложно обнаружить. Прежде чем ставить диагноз СХУ, терапевт должен исключить другие проблемы со здоровьем.Если всё же синдром хронической усталости подтвердится, будьте готовы корректировать его с помощью правильного питания, физических упражнений и когнитивно?поведенческой терапии.7. Нехватка некоторых витаминов или микроэлементовСонливостью нередко даёт о себе знать дефицит витамина B12 или железа. Эти вещества играют важную роль в энергетическом обмене. Если их не хватает, всё, чего хочется организму, — залезть под одеяло и закрыть глаза.Что делатьЧтобы проверить, всё ли у вас в порядке с витаминами и микроэлементами, надо сдать анализ крови. Лучше всего делать это по направлению терапевта. Врач сможет правильно расшифровать результаты анализов, найти причину дефицита и подобрать терапию.Впрочем, возможно, они не понадобятся. Иногда нехватку того или иного вещества можно компенсировать, внеся изменения в ежедневный рацион. Например, чтобы повысить уровень железа и B12, нужно есть шпинат, печень и красное мясо.8. Приём определённых лекарствВспомните, когда у вас начались приступы дневной сонливости. Если по времени они совпали с началом приёма того или иного препарата, возможно, дело в нём.Что делатьЗагляните в инструкцию: сонливость может быть упомянута в списке побочных эффектов. Если это так, обратитесь к терапевту или вашему лечащему врачу: есть шанс, что специалисты подберут для вас альтернативу принимаемому лекарству.9. Нарушение снаБессонница, синдром беспокойных ног, ночное апноэ — возможных расстройств сна десятки. Какое из них не даёт высыпаться вам, может установить только врач.Что делатьОбязательно проконсультируйтесь с терапевтом, если у вас, кроме дневной сонливости, есть какие?либо из признаков расстройства сна:По вечерам вам требуется не менее получаса, чтобы заснуть.Вы регулярно просыпаетесь среди ночи.Вы храпите, фыркаете, скрипите зубами во сне. Или вашим близким иногда кажется, что у вас останавливается дыхание.Засыпая, вы временами испытываете покалывание в руках и ногах.Вы беспокойно спите. Об этом может говорить ваш партнёр. Существуют и косвенные доказательства: например, каждое утро просыпаетесь со скомканной простынёй и упавшей подушкой.Вы нередко встаёте с головной болью.Бывает, что во сне с вами происходит нечто необычное — например, вы пытаетесь подняться и куда?то пойти.Просыпаясь, вы иногда некоторое время испытываете острую мышечную слабость и не можете пошевелить руками и ногами.10. ДиабетНемотивированная усталость в течение дня — один из ярких признаков развивающегося диабета. Это не единственный симптом: также болезнь даёт о себе знать постоянной жаждой, участившимися мочеиспусканиями, замедлившимся заживлением ранок и не только.Что делатьЕсли заметили у себя настораживающие признаки, обязательно проконсультируйтесь с терапевтом. Врач проведёт осмотр и выдаст направление на необходимые анализы. По их результатам поставят диагноз и при необходимости назначат лечение.11. Сердечно?сосудистое заболеваниеПостоянное желание проводить во сне более 8–9 часов может быть признаком нарушений в работе сердечно?сосудистой системы. По каким?то причинам сердце не обеспечивает нормальную циркуляцию крови по органам и тканям, включая мозг. И те реагируют на недостаток питательных веществ и кислорода снижением активности. Это проявляется в том числе сонливостью.Что делатьЕсли вы изменили образ жизни, например начали полноценно питаться, двигаться, уверены, что хорошо спите ночью, но дневная сонливость не уходит, вам стоит поговорить с терапевтом.Будьте максимально подробны, описывая самочувствие. Иногда болезни сердечно?сосудистой системы могут проявлять себя самым неожиданным образом, и врачу необходимо чётко понимать, какие симптомы у вас есть.12. РакРастущая внутри опухоль требует много энергии. Поэтому онкологические заболевания вызывают постоянную усталость. Как правило, это не единственный симптом рака. Так что насторожитесь, если, кроме сонливости, появилась необъяснимая потеря веса и ночная потливость. Особенно если вы старше 45 лет, курите, больше года не посещали гинеколога, страдаете ожирением или злоупотребляете спиртным.Что делатьУчитывая опасность онкологических заболеваний, обязательно проконсультируйтесь с терапевтом, если дневная сонливость не реагирует на изменения в образе жизни и вы не понимаете, откуда она берётся.Возможно, всё не так страшно: врач обнаружит у вас дефицит какого?нибудь витамина или предположит расстройство сна. Но это тот случай, когда лучше перестраховаться.