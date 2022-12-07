Эндокринолог Зяблова перечислила продукты для укрепления сосудов
Витамины с высоким содержанием витамина С помогут сохранить сосуды здоровыми, отмечает врач.
“В рацион полезно включать щавель, гречку, бобы, рыбу. Гречка и другие каши помогают снизить уровень холестерина в крови”, – объяснила медик.
Богатую омега-3 рыбу и авокадо тоже следует добавлять в рацион. Она несет пользу не только сердечно-сосудистой системе, но и костной ткани. Вареные яйца (но не более шести в неделю) тоже можно есть вопреки мифу об их опасности, отметила врач.
Для здоровья одной из самых важных систем организма пригодятся и тонизирующие ягоды – малина, земляника, калина, черника, брусника, клюква.
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