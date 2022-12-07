Употребление ягод во время еды поможет предотвратить диабет 2 типа - эндокринолог

По словам врача, фрукты могут улучшить метаболизм сахара в вашем организме.Диабет — это серьезное и изменяющее жизнь состояние, при котором уровень сахара в крови становится слишком высоким. Хотя неизвестно, что вызывает это у пациентов с диабетом 1 типа, более распространенный диабет 2 типа часто связан с факторами образа жизни, такими как диета и физические упражнения. Поэтому внесение определенных изменений в образ жизни может помочь снизить риск заболевания.Диабет 2 типа становится все более распространенным в Великобритании, в настоящее время от него страдают почти пять миллионов человек. Если его не лечить, это может повысить риск серьезных заболеваний, таких как сердечные заболевания и инсульты.«Употребление углеводов обычно приводит к увеличению уровня глюкозы в крови вместе с инсулином в крови, который высвобождается для обработки глюкозы. Резкие скачки уровня сахара и инсулина в крови увеличивают риск сердечных заболеваний и осложнений диабета. Добавление ягод к еде может улучшить метаболизм глюкозы в организме, поэтому требуется меньше инсулина, а уровень глюкозы не колеблется так резко. Несмотря на то, что ягоды содержат сахар в форме фруктозы, они содержат другие химические вещества, которые меняют реакцию организма на пищу», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.Ягоды, включенные в испытания, включали клюкву, чернику, черную смородину, малину, бузину, бруснику. Было обнаружено, что в испытаниях сообщалось о «положительных результатах, имеющих отношение к лечению диабета».