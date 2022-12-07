Опасные заболевания могут протекать без симптомов

Гипертоническая болезнь и опасные сосудистые нарушения могут протекать практически бессимптомно, предупреждют россиян врачи.Телеведущие и врачи, Елена Малышева и Герман Гандельман рассказали о заболеваниях, протекающих для самих пострадавших людей без видимых симптомов. В частности, одним из таких недугов является гипертоническая болезнь, при которой артериальное давление у человека становится повышенным.«Люди с гипертонией обычно не ощущают у себя повышенное артериальное давление, хотя гипертоники должны постоянно следить за своим давлением», - отметила профессор Малышева.Медики напомнили, что гипертония, которая не диагностируется и не контролируется длительное время, разрушительно действует на кровеносные сосуды, способствует перегрузкам на сердце. Ее развитие означает, что человек становится подверженным сердечному приступу, инсульту. Риск последнего возрастает особенно существенно, если гипертоник не следит за своим АД, не принимает положенных лекарств.Кардиолог Герман Гандельман добавил, что бессимптомную форму может также иметь атеросклероз. В его случае происходит сужение сосудов и отвердение сосудистой стенки в связи с образованием бляшек из жировых веществ (того же холестерина), кальция. Сосуды, которые заполняются холестерином и теряют эластичность, перестают обеспечивать нормальное кровоснабжение органов и сами подвергаются риску повреждений. В таких обстоятельствах возможны опасные нарушения – закупорки, инфаркты, инсульты.Врач отметил, что выявить наличие атеросклероза можно во во время профилактических обследований. Пациентам с ним назначаются статины.