Желтые или зеленые: как по цвету выделений из носа понять, что не так с вашим здоровьем

Слизь в носу выполняет множество функций. Ее цвет может многое рассказать вам и врачу о том, что происходит в организме.Конечно, этого недостаточно, чтобы ставить окончательный диагноз, это невозможно без анализов. Тем не менее такой подход вполне может сработать — ведь это тоже способ тела сообщить, что с вами что-то не так, сообщают эксперты издания Business Insider.Прозрачные выделенияЭто абсолютно нормально. Организм естественным образом вырабатывает достаточное количество слизи — «коктейль» из белков, солей и воды. Она защищает носовые проходы от микробов, работая как барьер для бактерий и вирусов.Слизь «ловит» все мельчайшие вещества, попадающие в нос, и уносит их через горло и пищевод в желудок, где они благополучно растворяются в желудочном соке.Так что если в носу у вас есть небольшое количество прозрачной слизи, это вовсе не повод для беспокойства. Тревожный знак, если ее становится больше и она начинает буквально течь из носа.Белые выделенияЕсли из носа отделяется белая слизь, это означает, что в носовых проходах есть отек, раздражение, что может быть связано с назальной инфекцией, аллергией или даже обезвоживанием.Поскольку иммунные клетки борются с тем, что попадает к нам в нос и вызывает раздражение, то выделяются определенные вещества, которые и делают слизь не прозрачной, а более мутной. Обычно такая белая слизь начинает отделяться в больших количествах.Желтые выделенияСопли могут желтеть, когда у вас есть инфекция. Это происходит потому, что за работу принимаются лейкоциты иммунной системы — для уничтожения проникших в организм бактерий и вирусов. Отработав, клетки вымываются из организма вместе со слизью и в этот момент сопли могут стать желтоватого цвета.Это не означает, что вам надо срочно лечиться и пить антибиотики, — пока организм борется с внешними «агентами», надо дать ему шанс, он, вполне возможно, справится самостоятельно. Кроме того, инфекция может быть вызвана вирусом — и в этом случае антибиотики совершенно бесполезны и даже вредны.На этом этапе стоит подождать и посмотреть, улучшится ли ситуация, — обычно такие сопли проходят в течение недели.Зеленые выделенияСлизь в носу также может стать зеленой из-за инфекции и большого скопления мертвых лейкоцитов. Но вот если сопли остаются зелеными в течение нескольких недель и густеют, то вам обязательно надо обратиться за помощью к врачу. Тревожные признаки — сопровождающие сопли головная боль и температура.Сочетание этих симптомов может говорить о серьезном воспалительном процессе.Розовые или красные выделенияКрасная или розовая слизь означает, что в носу есть кровь. Причины могут быть самые разные — аллергия, инфекция, чисто механическое повреждение слизистой — например, из-за частого высмаркивания и вытирания носа.Кстати, сухие корочки в носу, которые при высмаркивании вылетают с небольшими красными вкраплениями, могут говорить о том, что воздух в помещении, где вы проводите много времени, слишком сухой.Коричневые выделенияКогда кровь из слизистой оболочки носа высыхает, она может смешиваться со слизью и становиться коричневой. Но не только поэтому — коричневые сопли могут появиться из-за вдыхания слишком грязного воздуха, пыли, специй и так далее.Однако, если вы кашляете коричневой слизью, вам следует обратиться к врачу, поскольку это может быть признаком бронхита.Черные выделенияТакие могут быть у заядлых курильщиков — особенно если уже серьезно страдают легкие. Также чернота в носу может появиться после вдыхания грязи. А еще — говорить о грибковой инфекции.Если ваша слизь черного цвета и причин этого вы не находите, обязательно надо проконсультироваться у врача. Это особенно важно, если у вас поднялась температура и вы чувствуете проблемы с дыханием.