Открытоугольная глаукома — что это, причины, симптомы и лечение
Виды заболевания
Современная офтальмология квалифицирует открытоугольную глаукому на два подвида:
первичная открытоугольная глаукома;
вторичная открытоугольная глаукома.
Для первой формы характерно постепенное закупоривание УПК, появление первых неприятных симптомов и постепенное увеличение ВГД. Группа риска состоит из пожилых пациентов в возрасте от 50 до 60+ лет и люди, у членов семьи которых тоже наблюдалась данная болезнь.
Закупорка УПК во вторичной форме патологии связана с внутренними и внешними факторами. К ним относятся наличие сопутствующих патологий (катаракта, сахарный диабет, другие эндокринные нарушения), травмирование или ожог глаза, а также лечение стероидами и некоторыми другими гормональными препаратами.
Достаточно редко в медицинской практике встречается врожденная форма болезни.
Стадии заболевания
Международная классификация болезней (МКБ) классифицирует следующие стадии (степени) развития глаукомы по признакам атрофии зрительного нерва:
I степень — начальная стадия;
II степень — развивающийся процесс;
III степень — далеко зашедший процесс;
IV степень — терминальное состояние (полная слепота).
Причины возникновения
Главная причина появления и развития открытоугольной глаукомы заключается в нарушении процесса циркуляции внутриглазной жидкости (ее приток и отток). В результате жидкость накапливается в глазу, что вызывает повышение ВГД.
Признаки заболевания
На ранних стадиях характерно бессимптомное течение открытоугольной глаукомы. При прогрессировании заболевания пациенты часто жалуются на следующие субъективные признаки:
возникновение эффекта тумана или мерцания перед глазами;
образование ореолов и радужных кругов когда смотрите на источник света;
ухудшение аккомодации;
головная боль, отдающая в надбровные дуги или брови.
Диагностика
На приеме у врача диагностика патологии может состоять сразу из нескольких методов:
Оптической когерентной томографии.
Офтальмоскопии.
Периметрии.
Тонографии.
Тонометрии.
Лечение
На ранних стадиях заболевания специалисты-офтальмологи зачастую назначают консервативное лечение, состоящее из глазных капель, которые помогают повысить дренажную функции и снизить выработку внутриглазной жидкости.
Однако для устранения проблемы не обойтись без хирургического вмешательства. В частности, лечение глаукомы путем операции подразумевает использование современных технологий — устройств для фильтрации жидкости, клапанных систем и лазера.
Профилактика
Профилактические методы борьбы с болезнью сводится к тому, что пациенты в зоне риска должны регулярно проходить осмотр у офтальмолога. В случае постановки диагноза “открытоугольная глаукома” посещать офтальмолога необходимо каждые 2-3 месяца.
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