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Открытоугольная глаукома (9C61.0 и 9C61.2 по МКБ-11) — это один из видов глаукомы, вызывающий поражение зрительного нерва высоким внутриглазным давлением (ВГД), что приводит к постепенной потере зрительных функций вплоть до необратимой слепоты. Важным нюансом является то, что деструктивные изменения происходят на фоне открытого угла передней камеры (УПК) глаза.Виды заболеванияСовременная офтальмология квалифицирует открытоугольную глаукому на два подвида:первичная открытоугольная глаукома;вторичная открытоугольная глаукома.Для первой формы характерно постепенное закупоривание УПК, появление первых неприятных симптомов и постепенное увеличение ВГД. Группа риска состоит из пожилых пациентов в возрасте от 50 до 60+ лет и люди, у членов семьи которых тоже наблюдалась данная болезнь.Закупорка УПК во вторичной форме патологии связана с внутренними и внешними факторами. К ним относятся наличие сопутствующих патологий (катаракта, сахарный диабет, другие эндокринные нарушения), травмирование или ожог глаза, а также лечение стероидами и некоторыми другими гормональными препаратами.Достаточно редко в медицинской практике встречается врожденная форма болезни.Стадии заболеванияМеждународная классификация болезней (МКБ) классифицирует следующие стадии (степени) развития глаукомы по признакам атрофии зрительного нерва:I степень — начальная стадия;II степень — развивающийся процесс;III степень — далеко зашедший процесс;IV степень — терминальное состояние (полная слепота).Причины возникновенияГлавная причина появления и развития открытоугольной глаукомы заключается в нарушении процесса циркуляции внутриглазной жидкости (ее приток и отток). В результате жидкость накапливается в глазу, что вызывает повышение ВГД.Признаки заболеванияНа ранних стадиях характерно бессимптомное течение открытоугольной глаукомы. При прогрессировании заболевания пациенты часто жалуются на следующие субъективные признаки:возникновение эффекта тумана или мерцания перед глазами;образование ореолов и радужных кругов когда смотрите на источник света;ухудшение аккомодации;головная боль, отдающая в надбровные дуги или брови.ДиагностикаНа приеме у врача диагностика патологии может состоять сразу из нескольких методов:Оптической когерентной томографии.Офтальмоскопии.Периметрии.Тонографии.Тонометрии.ЛечениеНа ранних стадиях заболевания специалисты-офтальмологи зачастую назначают консервативное лечение, состоящее из глазных капель, которые помогают повысить дренажную функции и снизить выработку внутриглазной жидкости.Однако для устранения проблемы не обойтись без хирургического вмешательства. В частности, лечение глаукомы путем операции подразумевает использование современных технологий — устройств для фильтрации жидкости, клапанных систем и лазера.ПрофилактикаПрофилактические методы борьбы с болезнью сводится к тому, что пациенты в зоне риска должны регулярно проходить осмотр у офтальмолога. В случае постановки диагноза “открытоугольная глаукома” посещать офтальмолога необходимо каждые 2-3 месяца.