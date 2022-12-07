Почему пожилым людям полезно читать

Группа исследователей из Института передовых наук и технологий Бекмана обнаружила ещё одну причину любить чтение. Оказалось, что оно может помочь сохранить память при старении.Учёные отметили, что увлекательное чтение в свободное время помогает развивать умственные способности, в том числе эпизодическую память. Также улучшается рабочая память, то есть способность удерживать мысли в уме, когда мы отвлекаемся.Как эпизодическая, так и рабочая память, как правило, ухудшаются по мере того, как мы становимся старше. В эксперименте учёных пожилые участники читали по 90 минут в день, пять дней в неделю, в течение восьми недель. Они продемонстрировали значительное улучшение рабочей и эпизодической памяти.