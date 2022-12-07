Стало известно, какие носы лучше борются с простудой
Исследователи экспериментировали со слизистой оболочкой носа, которая была взята у добровольцев во время удаления полипов в носу. А для запуска иммунного ответа было использовано вещество, имитирующее вирусную инфекцию.
Одни образцы подвергали плюсовой температуре, а другие минусовой. И, если в тепле иммунитет справлялся. с вирусами, то в холоде защита клеток снижалась.
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Добавил belyash в категорию Разное
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