Стало известно, какие носы лучше борются с простудой

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Ученые из Массачусетского университета выяснили, что иммунная система внутри носа лучше работает, когда он теплый.Исследователи экспериментировали со слизистой оболочкой носа, которая была взята у добровольцев во время удаления полипов в носу. А для запуска иммунного ответа было использовано вещество, имитирующее вирусную инфекцию.Одни образцы подвергали плюсовой температуре, а другие минусовой. И, если в тепле иммунитет справлялся. с вирусами, то в холоде защита клеток снижалась.