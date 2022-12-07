Стало известно, какие носы лучше борются с простудой

Ученые из Массачусетского университета выяснили, что иммунная система внутри носа лучше работает, когда он теплый.

Исследователи экспериментировали со слизистой оболочкой носа, которая была взята у добровольцев во время удаления полипов в носу. А для запуска иммунного ответа было использовано вещество, имитирующее вирусную инфекцию.

Одни образцы подвергали плюсовой температуре, а другие минусовой. И, если в тепле иммунитет справлялся. с вирусами, то в холоде защита клеток снижалась.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил belyash в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь