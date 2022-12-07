Психиатр: солярий и бассейн могут поднять настроение
Эксперт пояснил, что за полярным кругом и в регионах, где преимущественно пасмурная погода, выше частота депрессий. И справиться с настоящей депрессией зачастую может помочь только врач, однако некоторые вещи можно сделать и самостоятельно.
Например, можно выбраться в солярий, бассейн и записать на фитнес.
«Это тоже способствует активированию выработки медиаторов и других биологически активных веществ в центральной нервной системе (ЦНС). Движение - это жизнь, движение белковых молекул» Владимир Скавыш Психиатр
В скандинавских странах депрессию лечат фототерапией: люди определенное время находятся в комнате с белым потолком и очень яркими светильниками.
Помочь в борьбе с депрессией может также поездка на горнолыжный курорт или просто в горы, где нет пасмурной погоды.
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