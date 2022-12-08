Почему организм требует сладкого?

Врачи предупреждают: сахар способен вызывать сильную зависимость, а его потребление лишь еще больше увеличивает тягу к сладкому.Врач-терапевт Тамара Ильинская отметила в беседе с «МедикФорум», что существует достаточно много причин, объясняющих, почему организм может требовать сладкого. Такие причины могут быть гормональными, биологическими, психологическими. Медик назвала наиболее распространенные.Переутомление. Когда организм истощен, он может «просить» что-то сладкое, поскольку сахар быстро метаболизируется и является предпочтительным источником энергии для тела. Съев кусочек шоколада при упадке сил, можно очень быстро почувствовать улучшение.Стресс. Для многих сладкий вкус с детства ассоциируется с чем-то приятным и радостным. Мозг закрепляет такую ассоциацию, поскольку глюкоза для него – желанный питательный источник. По этой причине в моменты волнений и переживаний может включаться тяга к сахару – это способ ощутить позитивные эмоции, помогающие справиться со стрессом. Любопытно, что исследования показывают: приматы тоже ищут утешение в сладком вкусе, поедая фрукты в состоянии стресса.Некачественное питание. Когда в питании человека присутствуют разнообразные питательные вещества, кишечные бактерии удовлетворяются этим «топливом» и посылают в мозг сигналы о том, что с ними все в порядке. При скудном или несбалансированном рационе бактериям кишечника не хватает питательных веществ, признаком чего в том числе может быть обостренное желание есть сладкое.Искусственные подсластители. По словам врача, когда употребляются сахарозаменители, рецепторы языка реагируют на их сладкий вкус так же, как при поедании обычного сахара. Но физически тело не получает сахар. Оно начинает требовать сладкого, чтобы восполнить его недостаток.