Упражнения при варикозе: что можно и что нельзя

Насколько совместимы спорт и варикозное расширение вен, и какими могут быть упражнения при варикозе - ответы на эти вопросы вы найдёте в этой статье.Кому не хочется иметь красивую и подтянутую фигуру? Конечно, чтобы сбросить пару-тройку лишних килограммов, можно отправиться в спортзал, заняться плаваньем или велосипедным спортом. Однако порой отчетливо проступающая на ногах синяя сеточка, именуемая варикозом, при интенсивных физических нагрузках становится главной причиной дискомфорта и болевых ощущений в ногах. И тогда возникает вопрос: можно ли заниматься спортом при варикозе?Спорт и варикоз: хорошая ли это идея?Варикозом называют один из видов изменения вен, который проявляется в виде расширения, увеличения поверхностных вен и сопровождается нарушением кровотока. Данное заболевание, которым, согласно статистике, чаще всего болеют женщины, приносит немало хлопот: венозная сетка на ногах не только выглядит крайне непривлекательно и сопровождается болезненными ощущениями, но и приводит к появлению опасного заболевания – тромбофлебита.Однако варикоз, вопреки бытующему мнению, это вовсе не причина отказа от спорта. Спорт и варикоз – вполне совместимые понятия, к тому же, правильно подобранный комплекс упражнений способен улучшить циркуляцию крови в сосудах и предупредить развитие заболевания.Чтобы спорт стал другом, а не врагом для ваших ног, необходимо соблюдать ряд правил:1. Учитывать интенсивность физических нагрузок. Главное правило занятий спортом при варикозе – лучше легче, но чаще. Поэтому увеличение интенсивности нагрузок предполагает увеличение количества повторений, а не сложности упражнений и скорости их выполнения.2. Выбирать «правильные» упражнения. Физические упражнения при варикозе нижних конечностей не должны сводиться к прыжковым и силовым нагрузкам. Оптимальным вариантом для людей, страдающих подобным недугом, станут всевозможные сгибания и вращения в голеностопных, тазобедренных и коленных суставах, упражнения типа «носок-пятка», «ножницы» и «велосипед».3. Быть в форме. Чтобы смягчить ударную волну при беге или прыжках, необходимо позаботиться о выборе «правильной» обуви и одежды. Специалисты рекомендуют людям, страдающим варикозом, отдавать предпочтение спортивной обуви на «воздушной подушке». Кроме того, подобная обувь не должна быть тесной, иначе это может стать причиной нарушения кровотока в ногах. А для поддержания венозных стенок при сильном напряжении ног специалисты советуют выбирать компрессионное белье. Это не только полезно, но и удобно!Тренируем вены: что выбрать?При варикозном расширении вен огромное значение имеет двигательная активность. Однако далеко не каждое упражнение может быть полезным при варикозе. Так, людям, страдающим подобным недугом, специалисты не советуют заниматься степ-аэробикой, поскольку она дает слишком большую нагрузку на ноги и может стать причиной дискомфорта и сильной боли в ногах; а также калланетикой, в основе которой лежат силовые статические нагрузки. А вот фитнес при варикозе, вопреки бытующему мнению, наоборот, может быть полезен, конечно, если заниматься ним под присмотром фитнес-инструктора и не превышать рекомендованные нагрузки.Ведущие специалисты и тренера при варикозном расширении вен советуют отдавать предпочтение пилатесу, который предполагает медленную и сдержанную работу. К тому же, большинство упражнений этого направления выполняется в реверсивных позах.Не менее полезна при варикозе ходьба. Размеренная и неторопливая, она улучшит кровообращение в ногах и станет превосходной профилактикой варикоза. Подобный эффект оказывает и езда на велосипеде. Во время велосипедной прогулки человек осуществляет вращательные движения, благодаря которым кровь начинает быстрее циркулировать по венам, в результате чего сокращаются явления, связанные с застоем венозной крови.Однако наиболее полезными при варикозе станут упражнения в воде, в частности аквааэробика и плавание. Их эффективность обусловливается тем, что вода оказывает существенное давление на мышцы, тонизируя их и улучшая венозный отток. Кроме того, в воде можно выполнять любые упражнения, в том числе и те, которые запрещены на суше.Лечебная гимнастика от варикозаНесмотря на то, что интенсивные спортивные нагрузки противопоказаны при варикозе, существует специальная гимнастика, которая позволяет снять напряжение в ногах, нормализовать кровообращение, устранить застой венозной крови, следовательно, и избавиться от этого коварного недуга. Какие же упражнения можно делать при варикозе? Рассмотрим примерный комплекс упражнений от варикоза на ногах.Упражнения в положении стоя1. Встаньте ровно, поставив стопы параллельно друг другу. Поднимитесь на носки и опуститесь в исходное положение. Повторяйте упражнение 20-25 раз.2. Походите по полу поочередно на пятках, носках и лыжным шагом (не отрывая стоп от поверхности). Продолжительность ходьбы составляет 3-5 минут.Упражнения в положении сидя1. Сядьте на стул, приподнимите левую ногу над полом и вращайте ступни по часовой стрелке (15-20 вращений), потом – в обратную сторону. По окончанию, аналогичные упражнения выполняйте правой ногой.2. В положении сидя согните и напрягите пальцы на ногах, как бы пытаясь ухватиться ними за поверхность. Сохраняйте напряжение в пальцах до наступления усталости. Затем расслабьтесь, отдохните и повторите данное упражнение еще несколько раз.Упражнения лежа на спине1. Лежа на спине, согните ноги в коленях и крутите педали воображаемого велосипеда. Выполняя это упражнение, очень важно выпрямлять ноги до конца.2. Лежа на спине, подтяните ноги к груди, выпрямите их, задержите и медленно опустите. Повторяйте упражнение 5-8 раз.3. Примите горизонтальное положение, вытянув руки вдоль туловища. Ноги поднимите над уровнем пола и начинайте их скрещивать, имитируя работу ножниц. Самостоятельно регулируйте ритм и скорость выполнения упражнения, однако обратите внимание, что ваше дыхание всегда должно оставаться ровным.Как видите, такие упражнения при варикозе не требуют больших физических усилий, их с легкостью можно выполнять в домашних условиях. Они чрезвычайно полезны при первых признаках заболевания и при правильном, регулярном выполнении могут стать отличной профилактикой варикоза, на длительный период задержав усугубление варикозных проявлений.