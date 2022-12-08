Хронический стресс повышает риск смерти от рака на 106%

Высокие аллостатические стрессовые нагрузки со временем способствуют повышению уязвимости к болезням. Аллостатический — это медицинский термин, относящийся к совокупному бремени хронического стресса и жизненных событий на организм с течением времени.Высококачественные исследования в целом оценили вклад стресса в развитие рака, и лишь немногие обнаружили, что он значителен. Однако кумулятивные эффекты стресса, по-видимому, по-разному влияют на организм.Новые исследования показывают, что аллостатическая нагрузка человека может быть важным фактором, определяющим риск смерти от рака, но, по-видимому, не все группы населения подвержены этому в равной степени."Пожизненная стрессовая нагрузка может существенно увеличить риск смерти от рака. Исследование более 41 000 человек показало, что наличие более высокой аллостатической нагрузки было связано со 106-процентным высоким риском развития рака. Риск смертности от рака увеличился на 95 процентов среди молодых белых людей с высокой аллостатической нагрузкой", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.Он включает ряд систем реакции на стресс различной степени, включая повышение уровня кортизола, адреналина, а также метаболическую и гормональную активацию. Физиологические реакции — это нормальные реакции на стресс, которые помогают стабилизировать тело перед лицом опасности. Системы возвращаются к норме, когда заканчивается стрессовый эпизод, но если стрессоры становятся хроническими, может произойти нарушение регуляции систем.Признаки того, что стрессовые системы организма перестают регулироваться, включают:Боль и ломота в телеСверхбдительностьРезкие перепады настроенияТахикардияХроническая усталостьЧувство онеменияГоловные болиБессонница"Хронический стресс вызывает системное воспаление".Многие исследования на животных показали, что физическая активность может способствовать нейропластичности гиппокампа, что противодействует негативному влиянию хронического стресса на мозг.