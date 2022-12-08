6 пищевых привычек, которые приводят к хроническому воспалению

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Хроническое воспаление возникает по многим причинам. Это сидячий образ жизни, ожирение, аутоиммунные нарушения в организме, воздействие токсинов. Кроме того, как отмечает Harvard Health, воспаление играет ключевую роль при таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера, некоторые виды рака, сахарный диабет, болезни сердца.На развитие хронического воспаления в организме определённое влияние оказывает диета. Существуют даже привычки в еде, которые могут спровоцировать появление воспаления. Связаны эти привычки с завтраком.Регулярный пропуск завтрака. Научные исследования показывают, что между этой привычкой и воспалением может быть связь. Так, в ходе исследования, опубликованного в Public Health Nutrition, выяснилось, что при постоянном пропуске завтрака повышается концентрация СРБ - вещества, которое связано с воспалением. При этом наибольшее влияние пропуск первого приёма пищи оказывал на пожилых людей. Употребление рафинированных углеводов. Они содержатся в таких продуктах, как пончики, выпечка, кексы и т.п. Лучше вместо них выбирать цельнозерновые варианты. Употребление напитков с сахаром. Ряд исследований демонстрирует, что из-за большого количества сахара в организме могут возникнуть воспалительные бактерии. Из-за этого повысится риск развития ожирения и воспалительных заболеваний кишечника. А ещё из-за употребления простых сахаров человек может утром и в течение дня ощущать резкое повышение и понижение уровня энергии.Добавление большого количества сахара в кофе по утрам. Большинство исследований подтверждает, что сахар - это главный виновник нежелательного воспаления. Кроме того, в работе, опубликованной в Frontiers of Nutrition, отмечается, что он связан также с сахарным диабетом, метаболическим синдромом, болезнями сердца. Употребление на завтрак продуктов с искусственными трансжирами. Это плохо сказывается на уровне холестерина и на состоянии сердца. Употребление бекона, колбасы либо другого переработанного мяса. При регулярном употреблении таких продуктов, как утверждают учёные, в организме может повыситься концентрация воспалительных маркеров. То есть эти продукты связаны с возникновением хронического воспаления.