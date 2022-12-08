Врач предупредила об опасных проявлениях дефицита витамина B1

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Дефицит витамина В1 (тиамин) неблагоприятно сказывается на работе пищеварения, нервной система, сообщила врач Людмила Лапа.Медик предупредила в интервью об опасных проявлениях дефицита витамина B1. По словам специалиста, недостаток этого вещества может быть следствием несбалансированного питания. От дефицита тиамина в первую очередь страдают обмен веществ, пищеварительная система.«Дефицит тиамина может вызвать боли в желудочно-кишечном тракте, тошноту и рвоту», - уточнила Людмила Лапа, беседуя с «Вечерней Москвой».Также из-за нехватки витамина B1 происходят негативные изменения с нервной системой, эмоциональным состоянием. Как результат, возникают резкие колебания настроения, депрессивные состояние, меланхолия.Другим опасным проявлением дефицита тиамина является ухудшение работы мозга, снижение умственных способностей.«При его дефиците могут развиться хроническая усталость, повышенная забывчивость».Людмила Лапа добавила, что богатым источником витамина B1 являются орехи и крупы. Людям, которые испытывают его нехватку, врач порекомендовала включать данные продукты в свое меню.