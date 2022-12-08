Врач посоветовал сбивать температуру ниже 38 градусов

Коронавирус внес некоторые коррективы в методику лечения инфекционных заболеваний. Об этом рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.Эксперт отметил, что коронавирусный период показал, что температуру в 37,5 следует сбивать. В связи с этим он предложил отказаться от методики, что температуру до 38,5 сбивать не нужно.«Температура является симптоматикой, это не отдельное заболевание. И самое главное - даже от самой высокой температуры человек никаких последствий в виде летального исхода не несёт» Денис Прокофьев Врач общей практикиОн подчеркнул, что на сегодняшний день выработана методика, что температура является показателем течения заболевания. Чем больше она отличается от физиологического значения, тем тяжелее прогноз для самого пациента.Жаропонижающие теперь могут назначать курсом, и принимать их нужно вне зависимости от температуры. Смысл такого лечения в том, что препараты не только держат температуру под контролем, но и снижают симптомы интоксикации.