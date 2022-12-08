Пять признаков того, что человек пребывает в хроническом стрессе

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Люди часто не осознают, что находятся в состоянии стресса.Многим кажется, что стресс выражается в очевидных негативных эмоциях и переживаниях. Но хотя это действительно так, стресс является сложным состоянием, и понять, насколько глубоко оно укоренилось, бывает сложно. Люди могут не знать, что именно стресс вызывает их физические и психические проблемы. Это происходит в связи с тем, что тело и мозг начинают приспосабливаться к нему и продолжать работать, несмотря на угнетенную психику. Однако при наблюдении со стороны можно заметить некоторые признаки того, что человек пребывает в хроническом стрессе.Постоянный мониторинг ленты в телефоне. Постоянное стремление быть в курсе всех событий и новостей, постоянное чтение какой угодно информации – один из показателей страха потери контроля, являющегося отражением стрессового состояния.Навязчивые мысли. В стрессе человек теряет способность спокойно размышлять, анализировать и страдает от того, что мысленно накручивает себя. При этом в своих переживаниях постоянно возвращается к одной и той же проблеме, словно не замечая того, что жизнь является более многогранной.Постоянная критика себя. Человек, находящийся в состоянии хронического стресса, также очень неуверен в себе, скептически оценивает свою работу, свои возможности, свое положение в семье.Сравнение себя с другими. Еще одним признаком неуверенности в себе, возникающей в результате стресса, является сравнение себя с другими – не в свою пользу. Такое самоуничижение только увеличивает уровень беспокойства и стресса.Усталость. Хронический стресс сначала истощает энергию психического состояния, а затем сказывается физически. Человек можете постоянно чувствовать сонливость, усталость, непродуктивность и нежелание работать, информирует The Health Site.