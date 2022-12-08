Похудение и омоложение: 3 процедуры для ИДЕАЛЬНОГО ТЕЛА

Эти процедуры обладают очищающим, антисептическим, стимулирующим действием3 процедуры для красивой кожипринимать ванны нужно не раньше чем через 1,5–2 часа после еды и значительных психических и физических нагрузок;тонизирующие ванны принимайте утром или днём, а успокаивающие — вечером. Продолжительность тонизирующей утренней ванны должна быть не более 5–10 минут.температура воздуха в ванной комнате должна быть в пределах 20–22 °C;если во время приёма ванны возникнут неприятные ощущения: головная боль, сердцебиение, ощущение раздражения, разбитости и т. п., процедуру необходимо немедленно завершить;не следует принимать ванны ежедневно, лучше раз в 2–3 дня;Крахмальные ванны от угревой сыпи на лице и телеПолкилограмма крахмала разведите в холодной воде и вылейте в готовую ванну. Курс — 15 ванн через день по 10–15 минут.Молочно-крахмалычые ванны омолаживают кожу.Два литра коровьего, а лучше козьего молока добавьте в тёплую ванну. Туда же добавьте 0,5 кг предварительно разведённого крахмала и 1 ст. ложку хвойного экстракта.Йодобромные ванныРекомендуются при лишнем весе.Купите в аптеке 250 г порошка бромида калия и 100 г порошка йодида натрия.Смешайте их.Перед ванной 2 ст. ложки смеси растворите в 1 стакане воды и вылейте в ванну.Добавьте 2 кг поваренной, а лучше морской соли.Тщательно размешайте.Длительность процедуры 10–15 минут.Курс лечения не более 15 ванн, периодичность — 1 раз в 2 дня.Глиняные ванныГлиняные ванны обладают очищающим, антисептическим, стимулирующим действием, поглощают токсины.В одних видах глины более высокое содержание кремния (в виде кремнезёма), в других — алюминия (его оксида), это основные компоненты глин.Некоторые глины содержат марганец и другие элементы.Кремний стимулирует рост волос, обмен жиров, образование коллагена и костной ткани.Алюминий обладает подсушивающими и вяжущими свойствами.Марганец — подсушивающими и дезодорирующими.Белая глина (каолин) содержит цинк и магний. Предотвращает выпадение волос, укрепляет ослабленные волосы. Хороший антисептик. Рекомендуется для тонкой, вялой, чувствительной кожи.Красная глина содержит железо и медь. Улучшает кровообращение, снимает аллергию. Подходит для чувствительной, склонной к воспалениям кожи.Жёлтая глина содержит железо и калий. Выводит токсины и насыщает кожу кислородом. Рекомендуется для вялой кожи.Серая глина содержит кремний. Увлажняет и тонизирует. Подходит для обезвоженной кожи.Голубая глина — фосфат, железо, азот. Используется как противовоспалительное средство, а также для проблемной кожи и борьбы с облысением.В ванне нужно тщательно размешать 400–500 г глины, принимать 15–20 минут, после чего ополоснуть тело водой без применения мыла и других косметических средств.Кожа после такой процедуры становится гладкой и увлажнённой.